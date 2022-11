Squirt femenino: la guía básica para conseguirlo sola o con tu pareja

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el squirt o squirting? Se trata de un punto al que muchas mujeres y personas con vulva quieren llegar a la hora de los encuentros sexuales, ya sea acompañadas por su pareja o por medio de la masturbación; sin embargo, existen muchos mitos sobre esta reacción del cuerpo y en la mayoría de los casos están impulsados por la industria del porno. Que si debe salir a chorros o en grandes cantidades, que si sólo se logra con la penetración, que si hay que estimular mucho y lo más importante: que todas deben llegar a este nivel de placer.

Este último punto ha llevado a que muchas personas busquen tutoriales o una guía definitiva con la cual conseguir el squirt femenino, lo cual puede llegar a considerarse como un error y es que cada cuerpo es diferente; por lo tanto las estimulaciones, respuestas y resultados variarán según el caso. Además, es importante recordar que aunque hay investigación sobre el squirting, aún hay cosas que se desconocen y otras que deben de tomarse en cuenta como que hay mujeres que por más que lo intenten no logran conseguir este punto que también se suele confundir con la eyaculación femenina.

Así que si es la primera vez que quieres intentar llegar a esta nivel sola o con tu pareja, debes considerar que no todos los cuerpos son capaces que expulsar este líquido que contiene orina diluida. Por otro lado, también ten en mente que no en cada práctica sexual tienes que llegar a este punto, así que trata de no frustrarte y mantenerte relajada; pues en muchos casos tener esta "meta" en mente también puede ser un bloqueo por el cual no conseguir el squirting. Es por ello que te compartimos algunos pasos que puedes seguir para lograr tu propósito.

No dudes en usar juguetes sexuales para conseguirlo. (Foto: Pexels)

La guía básica de 3 pasos para un squirt muy húmedo

Pero antes es importante que conozcas algunos aspectos importantes, pues más allá de conseguir la reacción del cuerpo, es necesario conocer qué es lo que está pasando por los nervios que rodean tu zona íntima. El primero de ellos es que este líquido es es orina diluida, pero también intervienen la glándula prostática femenina y las glándulas de skene. A pesar que en la industria del porno se ha hecho pensar que debe liberarse en grandes cantidades, lo cierto es que sólo unas pocas personas lo logran de esta forma, otras en cambio a penas liberan unas cuantas gotas o nada.

Ahora sí, es importante que para conseguirlo tengas en cuentas aspectos básicos como mantenerte bien hidratada, relajada y sin presiones, pues aunque los siguientes tres pasos te pueden ayudar, debes recordar que no todas las mujeres o personas con vulva son capaces de conseguir el squirt.

La excitación es una parte fundamental y para llegar a ella no necesariamente tiene que haber una penetración, pues la masturbación o el juego previo al encuentro sexual te pueden ser de mucha ayuda. Estimula el "punto G", el siguiente paso es iniciar con el placer y ya sea que con ayuda de tus dedos colocados en forma de "gancho" o con un juguete estimules la zona tratando de presionar hacia arriba. Luego de un rato empezarás a sentir cambios en tu cuerpo como ganas de orinar, el truco que muchas personas conocen y en el que se recomienda la relajación, elevar la pelvis y dejar que fluya, pues es la advertencia que estás a punto de tener un squirt.

