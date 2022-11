Cristiano Ronaldo presume su nuevo "acuerdo" con lujosa marca de relojes tras su salida del Manchester United

Una terrible noticia ha acaparado toda la atención dentro del mundo del fútbol y es que esta tarde se dio a conocer que Cristiano Ronaldo abandona el Manchester United con "efecto inmediato" y "de mutuo acuerdo" tras las polémicas declaraciones que el jugador hizo durante una entrevista con Piers Morgan que desató el caos, incluyendo acciones legales por parte del club hacia CR7. Aunque sus fans no han dudado en mostrarle su apoyo ante la inesperada decisión, otros terminaron sorprendidos por un nuevo acuerdo del deportista.

¿La razón?, que unos minutos antes que el Manchester United compartiera el comunicado explicando la salida del futbolista del club, el propio Cristiano Ronaldo recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar un importante anuncio dentro del mundo de los negocios y las marcas de lujo. El mensaje llamó la peculiar atención por presumir uno de sus triunfos y es que a pesar de su tropezada salida del equipo inglés, se asoció con JACOB & CO, una lujosa y exclusiva marca de joyas y relojes.

Así presumió su colección de relojes. (Foto: IG @cristiano)

CR7 deja las canchas y lanza sus propios diseños de relojes

En una publicación que en cuestión de minutos superó los 3 millones de me gustas, el novio de Georgina Rodríguez, compartió una foto suya presumiendo un look en traje para destacar que la firma y la elegancia están unidos por el mismo hilo. Asimismo, no dudó en compartir su emoción y los detalles, pese a que minutos más tarde el club de fútbol lo sacó de sus filas.

"Estoy emocionado de anunciar mi asociación con @jacobandco, una de las marcas de relojes líderes en el mundo. Hoy, revelamos nuestra primera colección de relojes que co-diseñé con mi querido amigo @jacobarabo", escribió en Instagram.

Por su parte, JACOB & CO también compartió un par de publicaciones para dar más detalles sobre esta colaboración en la que también participa otra lujosa marca de relojes, Geneve, y en la que tomaron a Cristiano Ronaldo como rostro y co-diseñador de las piezas más exclusivas que ya se pueden pre ordenar. "Después de más de 20 años de amistad, Cristiano Ronaldo y Jacob Arabo vuelven a los titulares. Ha nacido la colección de relojes Jacob & Co x CR7", se lee en el comunicado.

Este es uno de los exclusivos diseños de Cristiano Ronaldo. (Foto: IG @cristiano)

De acuerdo con los detalles se sabe que se presentan dos colecciones, Heart of CR7 y Flight of CR7, con cuatro relojes diseñados por el futbolista. Por supuesto, el toque emblemático de cada pieza es la firma incrustada como "CR7"; mientras que en la parte trasera de cada reloj se parecia la silueta de Cristiano Ronaldo con su uniforme. Además, el lujo se hace presente con los materiales que van desde oro rosa de 18 quilates, acero inoxidable o bisel de acero engastado con 26 diamantes blancos talla baguette.

Hasta el momento este es el único "guiño" con el que el futbolista ha respondido tras el comunicado del Manchester United o las controversiales declaraciones en su entrevista, donde atacó a todos los estamentos del club, compañeros, entrenadores y directiva que le costaron acciones legales y la salida del club. Entre los detalles más escabrosos que compartió Ronaldo destaca que los directivos sólo piensan en el dinero, así como que lo habían traicionado y no empatizaron con él ante la muerte de su hijo o la hospitalización de su hija.

