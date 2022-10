Los alimentos ricos en antioxidantes que puedes comer para prevenir y combatir las arrugas

El peor enemigo de una mujer son las arrugas y líneas de expresión que inevitablemente llegan con el paso de los años, además que su presencia se puede adelantar si no se tienen los cuidados adecuados como una correcta rutina de skincare y aunque la piel de todo el cuerpo necesita atención especial, la del rostro es la más delicada y en la que los primeros signos de la edad comienzan a hacerse notorios. La buena noticia es que estas imperfecciones se pueden prevenir y combatir con productos de belleza, remedios caseros e incluso con la alimentación.

Pues como te hemos revelado en más de una ocasión, la dieta es la clave para cuidar la salud interna y física, pues así como los nutrientes se encargan de proteger nuestros órganos de diversas enfermedades, en el exterior las uñas, el cabello y la piel se ven muy beneficiados. Aunque una correcta alimentación incluye varios grupos alimenticios, los alimentos ricos en antioxidantes son clave para que todo lo anterior luzca muy sano.

El kiwi es rico en antioxidantes. (Foto: Pexels)

De hecho, los antioxidantes son famosos por frenar el daño de los radicales libres, es decir, aquellos que pueden causar daño en nuestra piel y fomentar la aparición de manchas en la piel, así como de las arrugas en el rostro. Y si tú ya tienes algunos de estos primeros signos, una dieta rica en estos compuestos químicos te puede ayudar a frenar su desarrollo y prevenir el surgimiento de nuevas.

¿Por qué los antioxidantes previenen las arrugas?

Según explica la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, "la oxidación celular hace que aparezcan arrugas e incluso enfermedades en la piel a partir de los 40 años, asimismo retarda el funcionamiento de la células las cuales son dañadas por sustancias llamadas radicales libres y para combatir dichos daños se recomienda consumir antioxidantes", mismos que pueden estar presentes en muchos productos de belleza, pero cuyos resultados también son notables con una buena alimentación.

La buena noticia es que muchos grupos alimenticios los contienen, por lo que los alimentos que puedes comer todos los días para prevenir la aparición de las arrugas van desde las frutas y verduras, así como de algunos aceites vegetales. El truco está en procurar que lo que se elija sea rico en vitaminas como la E y la C, en donde se encuentran dichas propiedades.

Las espinacas también destacan por este nutriente. (Foto: Pexels)

Entre la lista de alimentos que no pueden faltar para quienes quieren en un cutis de envidia son los cítricos, mismos que son ricos en vitamina C, así como frutas como la toronja, mandarina y guayaba, además de verduras de hojas verdes como acelgas, verdolagas y quelites. Pero como señalamos arriba, no son los únicos con los cuales recibir antioxidantes y según las autoridades de salud, destaca una larga lista de alternativas con las cuales crear una alimentación sana y variada.

Si de la vitamina E se habla, en la alacena y despensa no pueden faltar los aceites vegetales, aceites de semillas prensadas en frío, germen de trigo o de maíz, almendras, avellanas, girasol, frijol de soya, nuez y maní; mientras que de vitamina C, la lista es aún más larga y frutas como los limones, naranja, guayaba, mango, kiwi, nance, fresa, papaya, mora y piña también son prefectos para combatir y prevenir las arrugas.

En lo que respecta a este mismo nutriente, pero enfocado a las verduras, también se pueden consumir los tomates, repollo, coliflor, brócoli o pimentón. Así que ya lo sabes, cuida de tu salud y la de tu familia al mismo tiempo que previenes daños en la piel ocasionados por factores contaminantes, por gestos y expresiones recurrentes o por la edad.

Sin embargo, es importante recordar que antes de realizar cambios en la dieta es importante contactar a un profesional de la salud, en especial si la persona tiene alguna enfermedad, pues en muchos casos hay contraindicaciones sobre el consumo de algunos alimentos.

