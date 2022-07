Jugo de espinacas con manzana, ideal para bajar de peso de forma natural

Una de las principales metas de las personas es bajar de peso de forma rápida y efectiva sin poner en riesgo la salud ya sea con dietas extremas o con ejercicio extremo y una de las maneras más efectivas para lograrlo es con un delicioso jugo de espinacas con manzana verde, una alternativa cien por ciento natural con la que el objetivo se cumplirá en poco tiempo. Por si fuera poco, esta bebida es perfecta para cuidar el cuerpo por dentro y por fuera, ya que entre sus ingredientes destacan aquellos ricos en nutrientes.

De hecho, el jugo de espinacas con manzana es uno de los más recomendados par prevenir enfermedades y complicaciones de salud en personas que ya tienen alguna afección como la diabetes. A pesar de ello, la recomendación siempre es la misma y es que antes de realizar cambios en la alimentación y estilo de vida se consulte a un profesional de la salud que lleve el caso personalizado con el que se eviten complicaciones de salud.

Así que si quieres beneficiarte con todas las propiedades de este jugo y a la vez bajar de peso de forma fácil, rápida, efectiva y natural, no te pierdas esta receta, ya que notarás los resultados positivos en tu cuerpo al tomar esta bebida por las mañanas, eso sí, sin exceder de tres veces a la semana. Además, como recomendación extra, el combinarla con una buena alimentación y ejercicio, el cambio en tu figura se puede notar en menos de dos semanas y con ello disfrutar de las vacaciones de verano.

Comprueba los beneficios de este jugo verde. (Foto: Pexels)

Prepara este delicioso jugo

La mejor parte de esta receta es que no gastarás de más, pues todos los ingredientes son muy baratos y fáciles de conseguir, por lo que no hay pretexto para no prepararlo; sin embargo, hemos de advertir que la forma correcta de beber este jugo es en ayunas y tras media hora de haberlo tomado, se pueden ingerir los primeros alimentos del día.

Por otro lado, no se debe abusar de él y tomarlo todos los días, ya que con tres veces a la semana será suficiente. Asimismo, es importante reiterar que este preparado se debe tomar recién hecho para evitar altas concentraciones de glucosa y además no se deben agregar azúcar o endulzantes.

Ingredientes

1 taza de espinacas

1 taza de manzana verde

verde 250 ml de agua o jugo de naranja natural

2 rodajas de piña (opcional)

Las espinacas son consideradas como un superalimento. (Foto: Pexels)

Preparación

Coloca las espinacas en la licuadora, agrega el agua (o jugo de naranja) y licúa. Posteriormente agrega la taza de manzana y procesa hasta que no queden grumos. De querer darle un sabor más especial al jugo, puedes añadir dos rodajas de piña, ideales para quemar grasa y bajar de peso. Sirve y bebe en ayunas.

¿Por que son buenas las espinacas y manzana para bajar de peso?

Las espinacas son consideradas como un superalimento y son ideales para llenar al cuerpo de nutrientes que ayudan a evitar problemas de salud de la piel y cabello, pues son ricas en nutrientes como vitamina C y K, calcio, hierro y magnesio. Por supuesto, todas sus propiedades ayudan al organismo a prevenir o controlar la diabetes, el cáncer y el asma, así como a regular los altos niveles de colesterol y de presión arterial alta.

En lo que respecta a la pérdida de peso, se sabe que se debe al alto contenido de fibra y agua que tienen estas hojas verdes, pues ayudan a mejorar la digestión, evitan el estreñimiento y propician la saciedad, por lo que la alimentación también se ve mejorada. Por otro lado, gracias a su bajo contenido calórico el cuerpo es capaz de eliminar esos kilos de más e incluso para quemar grasa.

Mientras que la manzana, también es rica en fibra y promueve la saciedad para sentirse llenos por más tiempo, además que es ideal para eliminar la grasa de más en el cuerpo. Asimismo, destaca por ser una fruta con pocas calorías, lo que evita el aumento de peso. Por supuesto, entres sus beneficios también destaca un efecto desintoxicante, que ayuda a regular los niveles de colesterol malo en la sangre.

