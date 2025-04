¿Qué es el “robo piraña", la nueva modalidad delictiva que va en aumento?

Durante las últimas semanas se han multiplicado los reportes de los denominados “robos piraña” en distintos países de Latinoamérica y debido a ello cientos de personas han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse cómo es que funciona este nuevo modus operandi que utilizan distintas células criminales para despojar de sus pertenencias a sus víctimas, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto y qué es lo que se puede hacer para evitar ser blanco de estos delincuentes.

Como se dijo antes, los casos de los denominados “robos piraña” han ido en aumento durante las últimas semanas en distintos países de Latinoamérica y aunque todavía no hay cifras oficiales en torno a la incidencia de este tipo de delito, se sabe que en Argentina, Uruguay y Brasil son donde han ocurrido los episodios más mediáticos y que le han dado visibilidad a esta problemática.

En un "ataque piraña" un grupo de pseudo estudiantes le roban el celular a una mujer que sale de su residencia en Río de Janeiro uD83CuDDE7uD83CuDDF7 uD83DuDE1FuD83DuDE2F pic.twitter.com/Ftw4PtUgUa — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) April 17, 2025

¿Qué son los “robos piraña” y como poder evitarlos?

Los “robos piraña” se caracterizan principalmente por la gran cantidad de personas que participan en ellos, las cuales, se movilizan como lo hiciera un cardumen de pirañas y una vez que tienen identificada a su presa la rodean y entre todos se encargan de despojarla de sus pertenencias, cabe mencionar que, el robo se concreta en apenas unos segundos y una vez concretado los delincuentes que se quedaron con las pertenencias se dispersan entre el grupo, se pasan el botín entre ellos o simplemente el grupo se dispersa para que la víctima no tenga oportunidad de reacción.

Noticias Relacionadas Enfermera acusada de matar a bebés sonríe durante su juicio y da conmovedora razón

Los celulares, carteras, relojes, calzado y hasta las prendas de la víctima son algunos de los objetos preferidos de los grupos delictivos que practican el llamado “robo piraña”, además, es importante mencionar que ya hay registros de casos en los que estas células delictivas también replican este modus operandi al interior del transporte público y hasta en medio del tráfico, por lo que los automovilistas también están expuestos a ser víctimas de este tipo de robo.

"Robo piraña"



Por estas tremendas imágenes de un robo en pleno Recoleta. pic.twitter.com/TVq9RXDuV4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 23, 2025

Según los casos mediáticos, los “robos piraña” son ejecutados por grupos de entre 5 y hasta 20 personas, además, la mayoría de personas que conforman estas células criminales se caracterizan por ser sumamente jóvenes pues de esta manera pueden moverse mucho más rápido al momento del despojo y al escabullirse, incluso, hace apenas un día en Brasil fue captado un robo bajo esta modalidad ejecutado por un nutrido grupo de estudiantes.

En cuanto a las acciones preventivas para evitar ser víctima de un “robo piraña” se destaca el no usar el celular en vía pública ni mucho menos sacar la cartera para no llamar la atención de estos grupos delictivos, además, también se sugiere trazar los traslados por rutas donde haya más vigilancia, cabe destacar que, aunque estas medidas no son completamente efectivas sí pueden disminuir la probabilidad de sufrir un robo de este tipo.