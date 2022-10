Sugey Ábrego conquista Instagram con el bikini de Barbie ideal para el otoño

El estilo de Barbie se ha convertido en uno de los preferidos del momento, ya sea para lucir como toda una fashionista en la oficina o eventos importantes, o bien, a la hora de visitar la playa, un destino que en otoño sirve como refugio para dejar en el olvido los días más fríos y reemplazarlos por los más cálidos, Por supuesto, en unas vacaciones cerca del mar los trajes de baño nunca pueden faltar y en ellos también se puede llevar el color rosa como protagonista y recrear la estética de la muñeca rubia; de hecho muchas famosas han sorprendido con cátedras de moda para lograrlo, entre ellas destaca el nombre de Sugey Ábrego.

La mañana de este lunes 24 de octubre, la guapa conductora Sugey Ábrego sorprendió en Instagram con un video en el que presume su bikini rosa pastel con estampado con el que recuperó el estilo de Barbie de la forma más glamurosa y femenina de la temporada, por supuesto, los halagos no tardaron en llegar y su clase de estilo rápidamente llamó la atención por lo perfecto que resulta par este otoño.

El look de la también estrella de OnlyFans destaca por un bañador de dos piezas en color rosa pastel que ayuda a dar con la imagen digna del Barbiecore, pero para conseguir esa imagen juvenil cuenta con un estampado tropical con un toque de nostalgia por el verano. Además, el contraste de colores con tonos tierra como el verde o el marrón ayudan a estilizar el par de prendas que además cuentan detalles que hacen del bikini algo único.

Así causó furor esta mañana. (Foto: IG @sugeyabregotv)

Por un lado, el top destaca por el clásico corte triangular y cintas para atar por detrás del cuello y la espalda, un diseño perfecto para aquellas mujeres con mucho busto; mientras que las bragas tienen un tiro por debajo del ombligo para presumir un abdomen de envidia; sin embargo, no es lo único por lo que destaca la prenda, ya que en los laterales se aprecian aros metálicos con los cuales darle un toque más coqueto y sensual a la imagen.

Luego de imponer moda con su look playero inspirado en Barbie, Sugey Ábrego se lleno de halagos por parte de sus fanáticos quienes no dudaron en dejar comentarios como "divina", "preciosa", "muy sensual", "diosa" y "la mujer perfecta existe". Además que en cuestión de minutos de compartir su video en bikini acumuló miles de me gustas.

Esta no es la primera vez que la conductora presume su figura en trajes de baño ni mucho menos si de retomar el Barbiecore se trata, pues en otras ocasiones ha dejado en claro que el color rosa y los estampados coloridos son magníficos para causar sensación. Asimismo, ha demostrado que se pueden lucir todo tipo de diseños que pueden ir desde los cortes tradicionales como el de este lunes, hasta otros más glamurosos y elegantes en los que los escotes asimétricos u olanes tengan protagonismo.

Sugey Ábrego posando desde la playa. (Foto: IG @sugeyabregotv)

Los tonos rosas y morados son perfectos para recrear el estilo de Barbie. (Foto: IG @sugeyabregotv)

