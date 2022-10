De ataques de odio a violaciones correctivas: los riesgos de ser una persona asexual en México

El orgullo LGBTTTIQA ha tomado mucha fuerza en los últimos años, sin embargo, para muchas personas aún se trata de algo nuevo que hay que descubrir, aceptar y dejar de violentar, ya que en muchos casos sólo se reconocen los primeros términos que se relacionan a las lesbianas, gays y bisexuales, desconociendo el significado del resto de letras que conforman el movimiento. Uno de los espectros menos conocidos es el de la asexualidad, que al igual que los otros, está sujeto a represiones y diferentes tipos de violencias.

La gran diferencia respecto a esta parte de la comunidad es que sólo el uno por ciento de la población mundial se define como asexual, por lo que no suele existir suficiente representación e incluso acarrea una larga lista de problemáticas como no ser aceptados, ser violentados e incluso agredidos sexualmente para tratar de "corregir" la falta de atracción sexual, es decir, la principal característica de las personas que se identifican dentro de este espectro.

Es por ello que existen varias fechas en las que los "Aces", como suelen autodenominarse, buscan crear concientización y dar a conocer más sobre el movimiento para que dejen de ser violentados y para que quienes desconocen sobre el espectro puedan informarse y otros más puedan sentirse acompañados en su proceso. Si bien el 6 de abril es la fecha más conocida por el Día Internacional de la Asexualidad, no es la única y es que también destaca la Semana de la Conciencia Asexual, que se conmemora durante los últimos días del mes de octubre.

¿Cómo se realiza la Semana de la Conciencia Asexual?

La campaña que se realiza en todo el mundo inició oficialmente este domingo 23 de octubre, aunque todas las actividades se realizarán hasta el sábado 29, y si bien el activismo en las calles es uno de los más importantes, el digital también juega un papel importante. Es por ello que El Heraldo Digital conversó con Dul, una joven que se identifica como asexual y que por medio de TikTok ha difundido contenido relacionado al tema, siempre apostando por la información en español, a no confundir este espectro con otros, como el arromántico o el demisexual, e incluso a hacer uso del humor para abordar ciertas problemáticas.

"En 2020 yo descubrí que soy Ace y había muchísima desinformación, demasiada información. Hubo un punto en el que yo dije que no debía de haber nadie más que pasara por la misma información por la que yo pasé porque de verdad yo sufrí mucho descubriendo que soy Ace. Fue un descubrimiento que me dolió demasiado, porque no estaba nada normalizado", dijo en conversación con este medio al recordar por qué inició con su cuenta.

Actualmente, Dul cuenta con más de 19 mil seguidores en TikTok, con quienes ha forjado una pequeña comunidad denominada "Acetok Español", en donde la información es mucho más accesible y menos confusa para las personas que pueden estar en un autodescubrimiento de sus identidades y sexualidades.

De acuerdo con la creadora de contenido, además de la desinformación existente, los asexuales se enfrentan a una larga lista de retos al definir su espectro, entre ellos que mucho de lo que circula en la red está "escrito por personas que no son Aces o porque lo que está escrito por personas Ace es súper recóndito". Ahora, con un descubrimiento más claro y más específico, afirma que la asexualidad "es la falta de atracción sexual" y así lo señala en sus videos.

De mitos a violencias; los principales riesgos de la desinformación

Por supuesto, en estos videos que tanto Dul como otros creadores de contenido darán a conocer en estos próximos seis días también se hablará de las repercusiones que tiene la desinformación, pues al tratarse de una falta de atracción sexual es común que personas ajenas al movimiento lo confundan con celibato o falta de libido, por mencionar algunos de los términos con los que se asocian a los Aces.

Los mitos pueden llegar a traer muchos riesgos para las personas asexuales. Por un lado, destaca que a nivel mundial no existe una ley que los proteja y por otro que existen agresiones incluso dentro de la propia Comunidad LGBT+. "Hay muchos ataques de odio en contra de nosotros, pero no los vemos porque somos invisibles para todos, porque nadie nos toma en cuenta", precisó Dul.

"La gente no lo ve o no lo hace de forma activa, pero dentro al menos dentro de la comunidad nos dicen: 'Ay, es que no eres parte de la comunidad porque no te oprimen lo suficiente' y es como 'cómo no me van a oprimir lo suficiente si tú no estás haciendo justo ahora'. Fuera de la comunidad es como 'ay, es que ya se inventan cualquier cosa', 'tú ni siquiera está siendo parte de esto solamente quieres llamar la atención o solamente te estás inventando las cosas' y 'ya no sabes ni lo que quieres ya nada más es de que tomes una decisión'".

En cuanto a prácticas que pueden resultar muy violentas, destaca el caso de las terapias de conversión y es que según explicó la activista, lo anterior junto a la creación de estereotipos hay violencias "y eso nadie te lo cuenta", explica. Algunos de los casos más comunes, por ejemplo, al confundir la asexualidad con la falda de libido, "tienden a hacerse violaciones correctivas eso es súper súper violento obviamente, también con la falta de libido que luego nuestras parejas creen que no nos gustan y también se tienden a las a las violaciones correctivas", de ahí la urgencia por la protección de sus derechos.

Es por ello que en su conversación con El Heraldo Digital, Dul compartió algunos de los mitos o falsas creencias más comunes sobre la asexualidad y la realidad detrás de ellas:

¿Tienen falta de libido? Esto suele causar mucha confusión y se suele pensar que carecen de libido, cuando en la mayoría de los casos es falso. ¿Una persona asexual no tiene relaciones sexuales? ¡Falso!, de acuerdo con la tiktoker, el no tener atracción sexual no implica que no pueden acceder a tener encuentros sexuales e incluso la activista señala que hay miembros del espectro que se dedican al trabajo sexual. ¿Hablar del sexo siempre incomoda? La tercera falacia es que el tema siempre va a hacer sentir incómodos a los Aces, algo sobre lo que Dul explica "sí me siento cómoda. No, no me hace antisexual; hay gente claramente dentro del espectro que no se siente cómoda con el tema, pero no toda y la gente nos estereotipa mucho". ¿Se pueden enamorar y tener hijos? Por otro lado, en la falta de información adecuada sobre la asexualidad se suele confundir a los asexuales con los arrománticos; en cambio los Ace pueden enamorarse e incluso a formar sus propias familias.

Finalmente, Dul pidió que durante esta semana se usen los hashtags #acecreativity y #acetokespañol para "escuchar a creadores asexuales" que buscan dar mayor información sobre la Semana de la Conciencia Asexual y el movimiento para personas que hablan español.

"(Les diría) que puedan escuchar que puedan identificarse y que sí son parte del espectro que sepan que no están solos que hay mucha gente que estamos aquí y que la lucha apenas está empezando y que puedan unirse y que no no es algo que uy es sólo cosa de televisión no es algo que vivimos y que no es algo raro", concluyó.

