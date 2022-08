Netflix: 3 personajes asexuales que seguro no habías notado; son muy queridos en la plataforma

La plataforma de streaming Netflix busca constantemente renovar su contenido, que va desde series y películas de terror psicológico y drama, hasta producciones basadas en hechos reales o de ciencia ficción; de manera mensual, la página dedicada al séptimo arte busca ampliar sus opciones, por lo que en el mes de septiembre no es la excepción.

Entre los estrenos para este septiembre 2022 se incluyen series muy esperadas por el público mexicano como la bioserie de Vicente Fernández “El Rey, Vicente Fernández”, películas como “La boda de mi mejor amigo” y documentales como “Ronaldo” que sigue la historia de vida del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

¿Qué significa ser una persona asexual?

Sin embargo, existen ciertas películas y series que han quedado en la memoria de los cinéfilos debido a sus icónicos personajes que llegaron para quedarse, esto debido a su complejidad que los hace únicos; tal como sucede con algunos personajes que forman parte de la comunidad asexual.

Las personas asexuales son aquellas que no experimentan atracción sexual o que no desean tener un contacto sexual pero que pueden crear lazos emocionales y sentimentales con la persona con la que desean compartir su tiempo; puede tratarse de una persona que no necesariamente se identifique dentro de la comunidad LGBT+, por lo que puede ser una persona heterosexual o queer porque este término solamente refiere al tipo de atracción.

Personajes asexuales en Netflix

Uno de los personajes asexuales que nos muestran en Netflix es Todd Chavez de “Bojack Horseman”, en donde en la temporada 3, episodio 12, Todd se muestra en una escena desayunando con su exnovia quien le pregunta si es homosexual y su respuesta es confunsa pero expone una nueva forma de comprender su propia identidad.

“No soy gay. Quiero decir, no creo que lo sea, pero tampoco creo que sea heterosexual. No sé lo que soy, creo que podría no ser nada”, declara.

Otro de los personajes más representativos de la asexualidad en Netflix es Tori Spring en “Heartstopper”, quien es hermana de Charlie; se trata de un personaje secundario que se percibe a sí misma como una persona asexual y arromántica.

Y por último, el personaje de Florence en “Sex Education” quien es la protagonista y líder de la obra de teatro escolar; varias personas en su escuela sienten atracción hacia ella, sin embargo nunca muestra interés; posteriormente entiende que ella es asexual y que no desea crear un lazo con otras personas si implica tener relaciones sexuales.

“No quiero tener sexo nunca. Jamás. Con nadie”, dice Florence de “Sex Education”.

