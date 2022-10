Jorge Alejandro escribió una desgarradora carta y se suicidó: un maestro lo acosaba por ser de la comunidad LGBT+

Un joven de 17 años identificado como Jorge Alejandro García Rivera decidió terminar con su vida el pasado 27 de septiembre luego del hostigamiento que recibió por parte de un profesor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ) en El Arenal.

Fue a través de una carta como Jorge Alejandro explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: el constante bullying que recibió por parte del docente Edgar Osvaldo, mejor conocido como Gondo.

"¿Hay personas malas? Sí, Gondo, ese maestro me hizo la vida imposible, es un asco de persona, una porquería de persona, yo no soy así, pero le deseo lo peor. Seré sincero, por su culpa llegó el momento en donde perdí el interés en la escuela" señaló el estudiante en la carta.

Un fragmento de la carta escrita por Jorge Alejandro García Rivera. | FOTO: Twitter @MerGarza

La madre del joven, quien compartió para medios locales su testimonio, ya había acudido ante las autoridades escolares para denunciar los malos tratos, ridiculizaciones y humillaciones de las que era objeto Jorge Alejandro, sin embargo, dichos reportes fueron omisos.

De acuerdo con Alonso, el hermano del estudiante, el hostigamiento era enfrente del grupo y en su agonía, Jorge sostuvo que odiaba al profesor.

Amigos y familiares del joven exigen justica. | FOTO: Twitter @MerGarza

"No digo que él me enfermó, yo siempre viví así, pero sin duda, el hacía que yo me sintiera peor. El director no sé si haya resuelto algo, pero pido justicia ¡Gondo no debería seguir dando clases!" se lee en un fragmento de la carta.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso, por su parte, el docente conocido como "Gondo", abandonó el plantel luego de enterarse de la muerte de Jorge Alejandro.

El joven responsabilizó al profesor de su fallecimiento. | FOTO: Twitter @MerGarza

En este contexto, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco, señaló: "Hay presuntamente un documento escrito por el que la Fiscalía nos está ayudando a indagar. Tendrá que seguir el curso de la investigación la Fiscalía y determinar responsabilidades".

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañarán de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

