Cinco hábitos saludables y fáciles para iniciar el 2022

El 2022 ya está aquí y con él la posibilidad de un comienzo distinto en nuestra vida, ya sea desde el ámbito físico, en el plano emocional o en la parte mental y desde luego que un nuevo comienzo a veces necesita ciertos consejos para poderlo llevar a cabo.

Te ofrecemos algunas recomendaciones sencillas que podrían hacer pequeños cambios en tus objetivos de vida y que no requerirán gastos exorbitantes o tiempo de más, solo se necesita convicción y voluntad.

Comencemos

Comienza por tu salud, lo esencial en la vida de todo ser humano es mantenerse sano, no podemos gozar lo material sino contamos con la energía y vitalidad en nuestra vida diaria.

Intenta ir despacio, caminar al menos ocho mil pasos que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un buen comienzo, salir a caminar y tratar de modificar la rutina de uso del automóvil por una buena caminata, además de ayudarte físicamente te ayuda a desestresarte y tranquilizar la mente.

Ponte objetivos personales que puedas cumplir, si comienzas por caminar un poco y cada día aumentas la distancia o el tiempo de caminata, puedes iniciar a trotar, no en sesiones largas, pueden ser cortas, caminar, trotar y quizá más adelante correr por más tiempo. No lo veas como algo obligatorio, sino como algo que te haga sentir bien.

Piensa en la alimentación, no es necesario matarse de hambre y llevar dietas que más que ayudarte signifiquen un martirio por el simple hecho de querer bajar de peso o exigirte más de lo que tu cuerpo necesita.

Comienza con tres ideas básicas, come tranquilo, hazlo acompañado, si no puede ser así, date el tiempo para comer, sin prisa, mastica con calma tus alimentos y cambia el refresco por agua, esto último puede ser complicado, pero si lo logras verás los beneficios, entre ellos una mejor digestión, la hidratación de tu piel y no sentirte todo el tiempo con el estómago inflamado, verás que es una gran ayuda.

Ponle color y sabor a tu vida, no te cases con una sola verdura o dos, intenta incluir otras a las que no estés habituado pero como un gusto no como obligación, si eres fan de la zanahoria, puedes ponerle pepinos y jicamas, de pronto algo de espinacas, papas, berros, jitomate, aguacate y lo que se te antoje, insistimos, velo como una posi ilidad de darle color a tu alimentación no como algo obligatorio y muy importante, agrega semillas, nueces, almendras, no diario, pero si de forma habitual y ya verás.

El descanso es esencial

Descansa lo mejor que puedas, date tiempo para disfrutar del sueño, a veces ocho horas es demasiado, y podrías no sentirte bien con ese intervalo, disfruta un descanso de 15 minutos por la tarde y relaja tu mente, algo que va de la mano con el descanso es la relajación mental, para un momento y cierra los ojos, respira profundamente y olvídate del trabajo, descansa la vista y deja a un lado tu celular, con eso estarás dando una pequeña pausa y podrás continuar con mayores bríos tu jornada.

Finalmente, comunica lo que sientes, es indispensable que mantengas comunicación con tu familia y entorno cercano, quedarnos con las preocupaciones no nos hace bien, platica, mantén relaciones personales fraternas y no te desaparezcas, recuerda que somos entes sociales y necesitamos comunicarnos para no sentirnos solo o deprimidos.

Y lo más importante, hazlo por gusto, no lo hagas por obligación, eso te abrirá las puertas a un mejor inicio de año con miras en obtener una mejoría en tu salud y porque no hasta en el bolsillo.

