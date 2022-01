5 cortes de cabello para niño ideales para este 2022

Ahora que este año 2022 llegó muchas madres y padres están buscando el mejor looks para sus pequeños, y es que el hecho de que sean niños no significa que no deseen estar a la moda, por eso te traemos 5 estilos de cortes de cabello que son ideales para los más pequeños de la casa.

La ventaja con los niños es que su corta edad los hace perfectos para probar con muchos looks, pues no tienen miedo de probar cosas nuevas. Sin embargo, para los que están en edad escolar en ocasiones es más complicado, pues las instituciones podrían tener ciertas restricciones con respecto al aspecto de su pelo, aunque no significa que no puedan encontrar las mejores opciones.

1. Taper Fade

Este corte texturizado es una de las mejores tendencias para el cabello de los pequeños en 2022. Funciona para todos los tipos de pelo, ya sea ondulado o rizado, fino o grueso.

El largo en los laterales va disminuyendo paulatinamente hasta llegar al cuello. Manteniendo la parte superior cepillada hacia atrás para conseguir un aspecto muy pulcro. Es un corte que a medida que va creciendo, se ve muy bien también.

El largo en los laterales va disminuyendo paulatinamente hasta llegar al cuello. Foto: Pinterest

2. Buzz y Crewcut

Este es un corte clásico que nunca pasa de moda, y en este año 2022 será uno de los favoritos de las mamás, pues es muy fácil de peinar. El pelo con estilo buzz se corta muy corto, dejando el pelo un poco más largo arriba de la cabeza. Mientras que el crewcut es similar, pero en la parte superior de la cabeza se deja un poco más largo y puntiagudo.

Este es un corte clásico que nunca pasa de moda. Foto: Pinterest

3. Undecut

Se conoce como undercut o socavado a todos los cortes donde se deja muy corto el pelo en los laterales, y en la zona superior deja el cabello largo y abundante. Es un estilo muy moderno que permite gran cantidad de peinados, y lo ideal es secarlo hacia arriba y hacia atrás, ayudado de algún gel de texturización.

Un socavado de este tipo funciona para todo tipo de cabello, excepto para el cabello demasiado fino.

Es un estilo muy moderno que permite gran cantidad de peinados. Foto: Pinterest

4. Faux Hawk y Mohawk

Los estilos para niños pueden ser realmente creativos, como este con los lados rasurados. La parte superior es espesa con una longitud pareja hasta la parte posterior de la cabeza. Luego se vuelve más corto en el cuello y en los lados.

Es importante tener en cuenta que los lados no son muy cortos, lo que permite un crecimiento más rápido si el niño quiere cambiar de corte pronto.

Los estilos para niños pueden ser realmente creativos. Foto: Pinterest

5. Spiky Hair

Los estilos cortos y puntiagudos son uno de los cortes de pelo más populares para los niños. Se ven geniales al natural, pero con la ayuda de gel se pueden ser mucho mejores.

La mayoría de las tendencias del cabello de los hombres pueden adaptarse a los niños. Los cortes texturizados y los estilos alborotados que son populares este año son estilos cortos y fáciles de peinar.

Los estilos cortos y puntiagudos son uno de los cortes de pelo más populares para los niños. Foto: Pinterest

