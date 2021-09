¿Tu casa tiene energía negativa? Identifica todas las señales y soluciona el problema

¿Alguna vez has sentido demasiada tensión y no sabes por qué? Podría ser a causa de tu entorno. Aunque las situaciones poco agradables son un tanto difíciles de evitar todos los días, es necesario que seamos conscientes de que el espacio que nos rodea recibe gran parte de la energía que manejas en cuanto llegas a casa. Tu hogar es un espacio que debe inspirar calma y seguridad, por lo que identificar las señales de aquello que no está fluyendo correctamente es muy importante. Si no sabes cómo hacerlo, esto es para ti.

Percibir energías extrañas en tu hogar no solo podría ser parte del estrés al que te sometes todos los días, también podría ser parte de algún hechizo o movimientos energéticos que no estás sabiendo controlar. Presta atención a los aspectos de tu hogar más importantes y si tú o alguien más en la casa presenta sensación de incomodidad, de constante tensión o una necesidad de permanecer a la defensiva, podrías estar en riesgo.

Tu casa debe sentirse siempre en paz y como un espacio seguro. Foto: Pixabay

Señales de que hay mala energía en tu hogar

Algunas de las razones por las que se puede dar esta situación incluyen malos deseos de otras personas hacia ti, el llamado mal de ojo, sentimientos negativos de quienes viven en casa, problemas a nivel laboral, personal o sentimental que no te dejan avanzar, preocupaciones o una relación tóxica, por ejemplo. Presta atención a los detalles y, de ser cierto, podrás tomar cartas en el asunto para solucionarlo. El blog "Viviendo en Casa" sugiere estos focos de alerta:

Las personas que viven en ese hogar se enferman constantemente o tardan mucho tiempo en recuperarse .

constantemente o tardan mucho tiempo en . Hay constantes violencias , peleas y discusiones.

, peleas y discusiones. Se producen robos de manera frecuente.

de manera frecuente. Las mascotas están inquietas o nerviosas.

o nerviosas. Las plantas se marchitan rápido, aunque las cuides.

rápido, aunque las cuides. Hay objetos en tu hogar que no reconoces.

en tu hogar que no reconoces. Hay mucho desorden .

. Está sucio todo el tiempo.

todo el tiempo. Se percibe un ambiente de tristeza o soledad.

de tristeza o soledad. Hay malos olores de los que se desconoce el origen.

de los que se desconoce el origen. Siempre hace frío.

Los ambientes fríos suelen ser una señal de malas energías. Foto: Pixabay

¿Cómo limpiar el hogar de malas energías?

Algunas alternativas que puedes implementar para solucionar este problema son muy sencillas. La primera recomendación es que enciendas una vela amarilla en tu hogar, pues el fuego y el color amarillo están asociados a la protección y purificación de los espacios. Coloca la vela en el centro de la sala y verás como la paz regresa a tu hogar. Otra opción es colocar algún adorno de granos y semillas, lo que mantendrá la energía fluyendo en todo momento.

Si lo que buscas es un cambio radical, deberás mover los muebles para limpiar la casa y que la energía no se estanque ni se acumule. Además de que todo lucirá renovado, esta solución evitará que se generen consecuencias negativas en tu hogar. Finalmente, deberás limpiar la casa con cantidades iguales de agua y vinagre, sentirás cómo todo el ambiente deja de estar en tensión.