Ayuno intermitente o prolongado, ¿cuál hace menor daño a mi salud?

Desde hace algunos años el ayuno intermitente se ha vuelto una de las dietas más usadas por las personas para bajar de peso o ver ganancias en el gimnasio; este régimen alimenticio consiste en comer a determinadas horas, dejando periodos prolongados sin alimentarse o ingerir muy pocas calorías durante algunos días. Ahora ha surgido una “variante”, se trata del ayuno prolongado, en el cual dejas de comer por algunos días, ¿es esto sano? Te lo explicamos.

Sobre el intermitente, está comprobado por algunos artículos científicos que mostraron que, en ciertas circunstancias, y por periodos cortos como ayunar durante 16 horas diariamente o bien ayunos de 24 horas, dos veces a la semana, podría producir algunos beneficios en la salud, como:

Disminuir el síndrome metabólico.

Bajar la inflamación.

Terminar con la resistencia a la insulina.

Sin embargo, la doctora Carolina González, nutrióloga del Centro de Nutrición y Diabetes de Clínica Alemana (Chile), sostiene que esos resultados se obtuvieron en un contexto de estudio supervisado y en pacientes que previamente no tengan otras enfermedades que puedan complicar su situación, por lo que se debe tomar con precaución esta información, lo que per se, no lo hace peligroso, sólo debes tener cuidado de no exagerar.

Se ha vuelto una moda. Foto: Especial.

¿Qué hay del prolongado, es dañino?

En este caso, la persona deja de comer durante varios días y sólo consume agua; en las primeras horas, de 24 a 36 horas, el organismo consumirá la glucosa que el organismo tiene, que es el combustible más inmediato del que puede disponer. Después seguirá con ácidos grasos y, finalmente, de los músculos con las proteínas. Por lo tanto, a la larga, significa un problema serio de salud, que comienza con algunos síntomas, como:

Irritabilidad.

Somnolencia.

Mareos.

Problemas de baja de presión (hipotensión).

Problemas cardiovasculares que pueden llegar a causar algún tipo de arritmia.

msb