En Chile, modelo es multada con más de 500 mil pesos por dieta extrema ¡sin comer!

La modelo chilena Roxana Muñoz recibió una multa luego de mostrar en sus redes sociales una dieta extrema a la que sometió en más de una ocasión, misma que consiste en no ingerir ningún alimento durante 30 días y sólo consumir agua.

La modelo fue multada con el equivalente a más de 500 mil pesos por la dieta conocida como “Water Fasting”, cuya experiencia compartió en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 170 mil seguidores sin dar a conocer los riesgos para la salud que implica someterse a ésta.

La modelo realizó la dieta por primera vez en agosto del año pasado desatando una ola de críticas por parte de expertos y nutricionistas, aunque volvió a hacerlo en junio de este año y repitió la dieta que fue propuesta por el “gurú” Loren Lockman en su momento.

Multa a modelo chilena

Este miércoles 18 de agosto la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Salud (Seremi) confirmó la multa contra la también influencer fijando el monto en 26 mil 648 dólares, el equivalente a poco más de 500 mil pesos mexicanos, esto luego de una serie de denuncias presentadas por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile.

Modelo es multada por dieta extrema. Foto: Instagram @roxanamunozchile

La Seremi informó en un comunicado que “está prohibida cualquier forma de publicación o propaganda referente a higiene, medicina preventiva o curativa y ramas semejantes que, a juicio del Servicio Nacional de Salud, tienda engañar al público o a perjudicar la salud colectiva individual”.

Riesgos para la salud de la dieta

Expertos puntualizaron en los riesgos para la salud que implica someterse a la dieta llamada “Water Fasting”, señalando que las personas pueden sufrir “alteración del funcionamiento cognitivo, afectación de las hormonas del estrés, riesgo a la inmunidad y paro cardiorrespiratorio", por mencionar algunos.

Por otra parte, la modelo decidió romper el silencio y compartió en sus redes sociales un mensaje asegurando que en ningún momento promovió la dieta y en entrevista para la radio local dijo: “Yo jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso”.