Disney Plus: Los estrenos infantiles de verano que se estrenarán en julio 2021

¡Alista las palomitas! Los niños se apoderarán del control para disfrutar de los estrenos de verano que Disney Plus tiene preparados para ellos. La diversión no faltará en estas vacaciones, aquí todas las series y películas infantiles que llegarán en julio 2021.



Con la pandemia y el encierro, los niños no han podido disfrutar de las actividades al aire libre, pero las plataformas de streaming se han convertido en una de las opciones para entretenerse en casa.



Disney Plus sigue apostando por la oferta al público infantil y ha revivido varios clásicos animados, además de crear nuevas aventuras con personajes ya conocidos como "Monsters At Work", la continuación de Monsters Inc.



El mes apenas comenzó y Disney + ya tiene programados varios estrenos, anota la fecha y ármate un maratón en familia para chicos y grandes.

Disney Plus: estrenos infantiles para julio 2021

Black Widow

La historia de Natasha Romanoff se ambienta antes de la saga de Avengers, mostrando su pasado y una despedida al personaje. Se estrena el 9 de julio, solo para aquellos con Premier Access que puedes adquirir en la plataforma. La película de superhéroes narra la vida de una espía que deberá enfrentarse a las secuelas de su pasado y aquellos que buscan venganza en su contra antes de que ella se convirtiera en una Vengadora.

Cruella

Estreno: 16 de julio. Todos los suscriptores de Disney Plus podrán disfrutar de la nueva versión de la villana de los Dálmatas. El filme cuenta la vida de "Estella", una joven que pierde a su madre y se convierte en una criminal junto a Horacio y Jasper. Con el sueño de convertirse en la mejor diseñadora, logra trabajar para la "La Baronesa", solo para descubrir un doloroso pasado sobre su vida.

El Mundo Miraculous: Shanghái, la leyenda de LadyDragon

A partir de este fin de semana podrás ver la nueva película de "Miraculous", exclusiva de Disney +. La serie infantil animada sigue las aventuras de Marinette, quien realiza un viaje a China para visitar a su tío, pero cuando llega es víctima de un robo y no podrá convertirse en la ya conocida "Ladybug", hasta que una chica llamada "Fei" decide ayudarla. Ahí vivirá una nueva aventura relacionada con unas joyas mágicas.

Detrás de las atracciones Disney

Viaja sin salir de casa con este documental que se estrena el 21 de julio. La serie mostrará todos los secretos de las mejores atracciones que hay en el mundo de Disney World, los más pequeños podrán conocer las montañas rusas y todos los juegos mecánicos que hacen de este lugar algo único.

Socios y sabuesos

El 21 de julio llegará una nueva película de mascotas inspirada en la historia de Tom Hanks del mismo nombre. La serie seguirá la vida del detective Scott Turner, quien junto a su perro Beasley investiga la muerte de un viejo amigo, el dueño de Hooch. Está protagonizada por Josh Peek, de "Drake y Josh".

Otro de los remakes que lanzará Disney Plus es con Chip y Dale, que se estrena el 28 de julio, es una de las propuestas para traer los clásicos animados.