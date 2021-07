Belleza: Conoce los puntos del cuerpo donde aplicar perfume para que dure más

El usar perfume es una tradición de hace muchos años y más que evitar el oler feo, se usa como una herramienta de belleza que ayuda a generar una mejor impresión para las personas que están a nuestro alrededor y en especial para sentirnos más seguros.

Existen varios errores al usar perfume, muchas personas piensan que es importante hacerlo en la ropa, cuando la verdad es que no, pues esta técnica solo daña las prendas y la esencia se evapora rápidamente

Es por eso que te aconsejamos aplicarlo en puntos estratégicos del cuerpo que se activan con el calor, es decir el olor durará por más tiempo pues al mantener nuestra temperatura seguiremos compartiendo nuestro perfume

Recuerda que es muy importante no aplicar en el rostro, ya que el perfume contiene una serie de ingredientes que no son buenos para el cuidado de la delicada cara, menos si sufres de algún padecimiento dermatológico.

Existen una infinidad de olores que puedes probar para saber cuál es la que más se adapta a tu personalidad y gusto, no hay aluna regla para encontrar el mejor para cada persona, es de suma importancia no mezclar perfumes pues el resultado puede ser no favorecedor.

Puntos especiales para aplicar perfume

En las muñecas: Es una zona donde la temperatura corporal es más alta y el perfume se evapora más lentamente, además está en constante movimiento

Detrás de las orejas: Es una zona de pulsación, puedes optar por rociar un poco de perfume en ambos lados.

Parte interna de los codos y parte posterior de las rodillas: También son zonas de pulsación, puedes optar por aplicar en menor cantidad.

Cabello: pero solo un poco, pues el perfume contiene alcohol que puede dañar y resecar el cabello, una alternativa es rociar una pequeña cantidad en el cepillo y después peinarlo.