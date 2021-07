Belleza: Elimina la molesta papada con estos remedios caseros

Si has subido de peso durante estos meses de confinamiento o has sufrido una pérdida repentina de grasa, probablemente te has enfrentado a este temido problema que también suele llegar con el paso del tiempo. Debido a la pérdida de colágeno, nuestra piel va careciendo elasticidad y tenacidad, por lo que la llegada de la papada en nuestro rostro puede parecer inevitable. La papada se produce gracias a la acumulación de grasa debajo de la barbilla, una zona complicada de tratar.

Sin embargo, hay algunos remedios caseros que podemos aplicar para revertir esta situación y hasta para prevenirla sin necesidad de enfrentarnos a cirugías costosas. Estas recomendaciones y ejercicios te ayudarán a disminuir la grasa de tu cuello, independientemente de si se trata de algún problema de edad, rasgos genéticos o algún problema con tu peso. La única advertencia es que necesitarás ser constante, pues este tratamiento no surge efectos de la noche a la mañana.

Deberás ser constate con esta rutina. Foto: Pixabay

¿Qué debo hacer para eliminar la papada?

A pesar de lo tedioso que podría resultarte, desde el primer mes notarás que esta rutina está surgiendo efecto en el contorno de tu rostro, lo que te motivará a seguir adelante. Al localizarse en la zona del cuello, la recomendación principal es que cuides esta área tanto como tu rostro. Con el objetivo de que esta zona permanezca con la elasticidad que requieres, deberás hidratarla de manera adecuada, es decir, aplicando los productos recomendados por una persona especialista.

Además, deberás realizar algunos movimientos para ejercitar la zona, tales como mover el cuello en todas direcciones con orden y en cierto número de repeticiones. Evita mover demasiado la cabeza hacia atrás, pues eso estirará la piel del cuello y el efecto será contraproducente. Para realizar este tipo de rutinas puedes encontrar algunos tutoriales en YouTube y hasta en TikTok que te ayudarán a tener una idea más clara del tema.

Cuidar tu cuello debe ser aprte fundamental de la rutina. Foto: Pixabay

Otras recomendaciones

Exfóliate : Gran parte de la rutina de cuidado de la piel consiste en mantener la piel hidratada y exfoliarla por lo menos una vez por semana, esto ayudará a que nuestro cuello se mantenga saludable y en perfecto estado para absorber todos los nutrientes .

: Gran parte de la rutina de cuidado de la piel consiste en mantener la piel y por lo menos una vez por semana, esto ayudará a que nuestro cuello se mantenga saludable y en perfecto estado para absorber todos los . Usa aceites: Si tienes piel seca, podrías recurrir a utilizar algún aceite orgánico , supervisado por una persona especialista en este tema, con tal de que tu cuello reciba la humectación necesaria para no perder la elasticidad que necesita.

Si tienes piel seca, podrías recurrir a utilizar algún , supervisado por una persona especialista en este tema, con tal de que tu cuello reciba la necesaria para no perder la que necesita. Aplica mascarillas: Probablemente una de las mascarillas más famosas para este objetivo es la de arcilla, pues sirve para eliminar toxinas y mantener el cuidado de tu piel con minerales y eliminando impurezas. Agrégala a tu rutina de cuidado de la piel y notarás cómo todo comienza a mejorar.

Recurre a las mascarillas para cuidar tu piel. Foto: Pixabay

aar