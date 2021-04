Rutina de belleza: ¿Cómo cuidar el rostro según tu tipo de piel?

La piel de la cara es una de las zonas que más se deben cuidar, y por lo general, las personas se hacen su limpieza diaria en las mañanas y en las noches, se aplican alguna mascarilla o cremas.

Aunque muchas veces, los productos que se aplican en el rostro no son benéficos, y no es porque la crema o mascarilla sean de mala calidad o no sirvan, más bien, porque la gente desconoce el tipo de piel que tiene, ya sea seca, grasa o mixta.

El tipo de piel se puede notar en la conocida zona T de la cara, que se refiere a la frente, nariz, barbilla y mejillas.

En el caso de la piel grasa, la zona T presenta un tono más brilloso. Por lo general, las personas que tienen este tipo de piel suelen tener una piel más gruesa, más vello y una tez oscura.

Mientras que, los que tienen las piel más seca o seca a mixta son rubios, con piel más blanca y con menos vello.

Piel grasa

De acuerdo con la experta en el cuidado de la piel, María Violante, dio algunas sugerencias para hacer una rutina de belleza en tan solo 3 pasos:

Noticias Relacionadas Aceites naturales antiarrugas ideales para incluir en tu rutina de belleza diaria

En las mañanas, se debe aplicar un limpiador facial o agua tibia, con el fin de eliminar el exceso de grasa de la piel, acompañado de un masaje con hielo en la zona T para sellar los poros y evitar que la piel se sensibilice con los productos que se van a aplicar.

Las pieles grasas se deben aplicar un tónico que funciona como astringentes como los de árbol del té, el de rosas, cedro o romero, y usar protector solar para hidratar la piel.

Además, en este tipo de piel se recomienda poner aceites esenciales (como el de coco, oliva o almendras), en lugar de aceites grasos.

En la noche, se utiliza un limpiador facial, una mascarilla de arcilla (dos o tres veces por semana), además, de una crema que contenga ácido hialurónico, para que de esa manera se nutra profundamente la piel y se prevengan las arrugas.

Piel seca

Por las mañanas, se recomienda aplicar un limpiador para humectar la cara; luego, un masaje de hielo y de esa manera, provocar un efecto tensor. Después, se puede enjuagar o no, según se desee. Por último, aplicar una crema y protector solar con factor 50.

En las noches, se debe lavar el rostro con una leche humectante de aceite de almendras y rosas, una mascarilla aceitosa, que se debe usar de 2 a 3 veces a la semana, y enjuagarla. Sigue la aplicación de un mist, un serum, una crema nutritiva y voilá.

Con información de Vogue.

atm