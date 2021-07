Mente Mujer: Fumar y vapear sí afecta la fertilidad

Cada año, en México, fallecen 51 mil personas a consecuencia del consumo de tabaco, de ellos, 12 mil 404 son mujeres. La epidemia se desplaza y se focaliza en ellas y en los jóvenes, ocasionando cáncer en cabeza, cuello, garganta, esófago, lengua, labios, encías, y deteriorando la fertilidad de ambos sexos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que las mujeres fumadoras (incluyendo cigarrillos electrónicos o vapeadores) tienen 50% menos probabilidades de concebir y un 13% de los casos de infertilidad , está comprobado científicamente , se deben al uso de este tóxico ya que un cigarro tiene más de 400 productos dañinos que se inhalan por el humo. Se considera infertilidad cuando la mujer no puede embarazarse después de un año de intentarlo.

Adrián García, jefe del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que cada mujer nace con una cantidad específica de óvulos que se van perdiendo en cada menstruación. “ El fumar disminuye la cantidad de oxígeno en todo el cuerpo, esto va matando de manera más acelerada los óvulos. Cuando se intenta el embarazo, los óvulos no maduran y eso afecta porque se van a convertir, junto con un espermatozoide, en un bebé”, señaló .

“Con esto , no sólo se pierden óvulos en cada menstruación, sino que el cigarro multiplica esa pérdida, lo que también llevará a una menopausia temprana”, indicó para Mente Mujer.

No existe un consenso oficial del número de cigarros que afecta la fertilidad de la mujer: se habla de entre 10 a 15 por día.

María Medina, de 52 años, empezó a fumar desde los 12. Al inicio, una cajetilla le duraba más de una semana, pero llegó al punto de fumarse una en dos días. Con sus dos primeros hijos no tuvo ningún problema, pero años después, cuando buscó tener un tercero, se dificultó. El doctor le dijo que el único motivo para no quedar embarazada era el cigarro. No lo creyó y tanto ella , como su esposo , siguieron fumando e intentando concebir por cinco años. En marzo de 2020, dejó de fumar y logró que su pareja pasará de 15 cigarros al día a uno antes de dormir.

“Fue embarazo natural. Ya no tenía esperanza de volver a ser madre, ahora tengo 21 semanas de gestación. Mi cuerpo se desintoxicó en 11 meses”, explicó.

TRATAMIENTOS

El médico cirujano Raymundo González, profesor titular de Ginecología y Obstetricia de la Secretaría de Salud de la CDMX, recomienda dejar el cigarro cuando menos un año antes de buscar embarazarse.En caso de que la mujer no logre concebir, se utilizan diferentes vías para lograrlo, por ejemplo: “técnicas de reproducción asistida, que es transferencia de embriones. Cada intento cuesta 160 mil pesos.

“En otros casos puede ser útero subrogado, el costo está por arriba de 500 mil pesos, pues se paga alimentación, cuidados médicos, atención del parto o cesárea”.

HOMBRES

El tabaco también influye en la calidad de los espermatozoides: produce que se muevan más len - to, que mueran o que contengan mal ADN, con un cromosoma me - nos o uno de más, lo que produce bebé s con síndromes de Down o de Turner. El efecto es más fácil de revertir, con el tiempo pasa .

Por Leslie Medina

