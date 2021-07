3 Ideas de campamento infantil para hacer en casa durante las vacaciones

Si no alcanzaste cursos de verano o no saldrás de vacaciones en esta temporada, lo mejor es que busques alternativas para que los niños tengan diversión durante su tiempo libre y los fines de semana con estas actividades de campamento que puedes hacer desde casa.



El verano es la época favorita para chicos y grandes, piscinas, playa o maratones de series y películas. Sin embargo, debido a la Covid-19 los planes cambiaron de último minuto.



Aunque se abrieron varios cursos de verano online y totalmente gratuitos, la demanda no permitió que muchos alcanzarán lugar, aunque hay algunas actividades que se comparten en redes sociales oficiales.

Sin embargo, aún puedes disfrutar del verano sin salir de casa con estas actividades de campamento, checa estas recomendaciones fáciles de seguir y hacer.

Haz un campamento en casa con tus hijos

Maratón de películas y casas de campaña

Nada como tener una noche en familia para disfrutar de un maratón de películas o historias de terror. Si no pudiste salir de casa por las vacaciones, puedes improvisar una noche de campamento con tus hijos, ya sea que tengas una tienda de campaña o puedas improvisar una con sábanas en casa y cojines.



Lo ideal es elegir películas, tener botanas y dormir en la sala. También puedes hacerlo en tu patio, si tienes todo lo necesario.

Receta de galletas con malvaviscos

Este es uno de los platillos que no puede faltar en un campamento de verano. Puedes prepararlas en casa sin necesidad de una fogata, necesitas un paquete de galletas tipo smores, bombones y una barra de tu chocolate favorito. Solo debes derretir el dulce y los malvaviscos para poder hacer el sándwich de galleta.

Maratón recreativo

Activa a los niños con algún juego deportivo o competencia. Arma tu propio rally en casa con juegos, ejercicios, dinámicas físicas o mentales como si se tratará de un maratón de verano. De ese modo, desarrollarás sus habilidades en agilidad mental, harán ejercicio y terminarán tan cansados de toda la diversión.