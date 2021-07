Luisito Comunica se queda varado en Turquía; le impiden la entrada a la Unión Europea

El influencer de viajes Luisito Comunica, le fue negado el acceso a la Unión Europea y lo dio a conocer a través de su instagram.

El viajero contó en sus historias que mientras hacía una escala en el aeropuerto de Estambul, Turquía, le impidieron seguir con su viaje debido a que su padre está vacunado con el inmunizante Sinovac.

“Mi papá tiene la vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa; no la aceptan, Sinovac. Entonces sepan que no sirve para viajar, literal nos rebotaron. Nos dijeron no pueden ir a Europa. Bueno irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea. Nos quedaremos en Turquía. Ése no es el problema, sepan que si ustedes se pusieron Sinovac no pueden viajar. No sirven”, dijo el influencer.

Posteriormente, uno de sus seguidores lo interrogó sobre las vacunas son aceptadas para viajar a esa parte del mundo, a lo que Luisito comentó que “con las que viajas sí o sí” son las de Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer-BioNTech.

Ante este escenario, el youtuber informó que por ahora se quedará con su papá en Estambul. “Tenemos que resolver para que no nos vayan a subir las maletas y nos quedaremos yo creo que en Turquía. Sepan que si se pusieron Sinovac no pueden viajar, no sirve”.

