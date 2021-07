Vida cero desperdicios, éstos 3 productos te ayudarán a dejar de contaminar

Visibilizar la cantidad de basura que producimos las personas cada día o los hábitos a los que nos hemos acostumbrado y que perjudican al planeta ha sido un tema importante durante los últimos años, incluso durante las últimas décadas. Sin embargo, gracias a las compras en línea y a las plataformas digitales hemos podido conocer diferentes métodos para cuidar el medio ambiente que se adapten a nuestro estilo de vida sin la necesidad de recurrir a prácticas imposibles.

Además, gracias a la popularidad de la situación y los diferentes emprendimientos que han surgido, actualmente es mucho más fácil encontrar marcas de productos sólidos para el cuidado personal o algunas que reciclen sus mismos envases, por poner un ejemplo. Aunque puede parecer muy difícil empezar a cambiar nuestra forma de consumo, hay pequeños pasos que se pueden implementar para lograrlo. Estos son los productos que necesitas para evitar contaminar de manera desmesurada:

Bolsas de tela

Desde hace varios años, las tiendas departamentales, centros comerciales y hasta restaurantes han optado por dar bolsas de tela para transportar los productos que consumimos. Sin embargo, este cambio parece ser uno de los más complicados, pues no hemos logrado implementar el uso de bolsas de tela como parte de la rutina. Para que esto sea más fácil, puedes cargar con una bolsa en la mochila o en el carro para usarla en caso de emergencia.

Recuerda que usar este tipo de bolsas reduce en gran porcentaje la basura que producimos cada que compramos algún producto en el mercado, por lo que es importante recurrir a ellas. Además, no necesitas invertir mucho dinero en adquirirlas, puedes hacerlas desde tu casa con alguna playera que ya no utilices o comprarlas en alguna tienda que te parezca conveniente. No lo dudes más.

Las bolsas de tela son indispensables para evitar el uso de plásticos. Foto: Pixabay

Cubrebocas de tela

Aunque ya ha más de un año desde que la pandemia por Covid-19 cambió nuestras vidas, parece que algunas personas siguen renuentes a comprar cubrebocas de tela, pues argumentan que los contagios no durarán mucho tiempo. Optar por usar cubrebocas de tela que cumplan con los requisitos necesarios para protegernos del virus debe asumirse no solo como una responsabilidad con la sociedad, sino también con el medio ambiente. Diversas evidencias han demostrado que los cubrebocas desechables también son dañinos para el medio ambiente y dañan a las especies de aves o de animales marinos que quedan atrapadas entre el material.

Los cubrebocas de tela funcionan a la perfección para las actividades cotidianas. Foto: Pixabay

Termo para bebidas frías o calientes

Los contenedores para bebidas tanto frías o calientes también son parte importante en nuestro proceso de reducción de basura, pues implica que no consumiremos el plástico de las botellas de agua o el cartón de los vasos de café que podríamos adquirir en algún establecimiento. No necesariamente debe ser un termo lo que ocupes, también puede ser una botella de silicón o alguna otra alternativa que se adapte a tus necesidades.