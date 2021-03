CONTAMINACIÓN podría afectar al órgano reproductor masculino ¿En su tamaño?

Shanna H. Swan, epidemióloga ambienta y reproductiva sacó un nuevo estudio, mismo que incluyó en su libro "Count Down: HowOur Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race", donde explica porque la forma actual de vivir, siendo la contaminación parte importante, está afectando a los seres humanos a su reproducción.

El libro explica como es que la contaminación y los químicos que se usan prácticamente todos los días en el mundo pueden ser el factor que termine con la raza humana, ya que está haciendo que los hombres pierdan la calidad en los espermatozoides y se reduzca el tamaño de su órgano reproductor.

Esta información la sacó a través de un estudio, mismo que agregó a su nuevo libro, donde explica a detalle como el estilo de vida actual de los seres humanos es el factor que los hombres tengan un falo más pequeño entre muchos otros factores que están haciendo que sea más complicada la reproducción de la raza humana.

Los factores

Shanna explicó que gracias a los altos niveles de contaminación y a los químicos que se están usando en todo el mundo, sumado al estilo de vida actual de los seres humanos se está perdiendo la calidad de los espermas, esto gracias a que se está alterando el equilibrio hormonal de los hombres.

Es decir, que no solo está haciendo los miembros más pequeños, sino que también está bajando el conteo de espermas de los hombres y cambiando la fertilidad en las mujeres. Pero ¿qué es lo que está causando estos cambios en los seres humanos?

En el estudio confirma que los ftalatos, un químico que se encuentra en gran parte de los productos hoy en día, es decir desde maquillaje hasta alimentos, es el que está ocasionando todos estos cambios en el cuerpo humano; pero el gran problema es que está arremetiendo con la fertilidad de los hombres. Además de los ftalatos los parabenos, la atrazina y BPA son algunos de los causantes de que los órganos masculinos sean más pequeños.

dza