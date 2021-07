Vuélvete un magio como Homero Simpson y disfruta de estas donas secretas en la CDMX

En el número 262 de la calle de Tabasco en la colonia Roma Norte hay un lugar hecho para los amantes de lo dulce, el cual no solo destaca por el increíble sabor de sus productos, sino por estar oculto entre las calles de la Ciudad de México y solo unos pocos afortunados tienen el privilegio de conocerlo.

Sin embargo, si no eres de esos, no te preocupes pues aquí te presentaremos a "The Secret Donut Society", único recinto en la capital chilanga que le rinde culto a las donas.

La única forma de entrar para este local es a través de un set el cual te llevará hacia un cuarto con temática de películas. Toma en cuenta que, una vez dentro del cuarto no se puede volver a salir, ¡pero no te asustes!

Lo anterior es parte de la temática del lugar, ya que allí encontrarás en forma de pósters el menú, que va desde donas hasta bebidas calientes o frías. Como hemos mencionado, su especialidad son las rosquillas, las cuales pueden contener chocolate blanco, bombones, helado, queso crema, M&M's e incluso tocino.

Una vez elegido el producto, lo que se hace es tocar un timbre que se encuentra al lado de uno de los menús, el cual hará que una persona en el altavoz les diga cuánto deben pagar por estos e ingresen el dinero en una caja de madera, la cual se encuentra oculta en la pared.

Concluida la transacción, se abre una puerta que deja pasar a una segunda habitación que llevará a tres lavabos que contendrán espejos, ahí la persona que les habló por el timbre les dará la indicación de qué número de espejo abrir para poder recoger sus órdenes, las cuales pareciera que fueran colocadas por arte de magia.

¿Cómo surgió The Secret Donut Society?

La idea de este local surgió en Shark Thank, cuando dos hombres y una mujer fueron disfrazados de su cabeza para arriba para presentar su propuesta. Luego de diversas negociaciones con los temidos empresarios, fue Arturo Elías Ayab queina aceptó ayudarles en su emprendimiento para iniciar su negocio.