Café sí es bueno para la salud; estudio revela sus beneficios y contradice otras teorías

A pesar de algunas teorías que aseguran que el café puede provocar daños a la salud, un nuevo estudio reveló que esta bebida es benéfica para las personas y que puede ayudar a reducir enfermedades degenerativas y hasta mortales. Además, desmintieron la idea de que el uso de café pueda ser nocivo para los riñones e incluso a nivel neurológico.

El estudio encontró que tomar café puede ayudar a combatir padecimientos como la depresión, la cirrosis, reducir la posibilidad de contraer cáncer de hígado y cáncer de próstata. Además, evita la generación de melanomas, cardiopatías y cálculos biliares. También puede ser una eliminador de pensamientos depresivos y suicidas.

El diario The New York Times publicó el estudio que se hizo con personas de todas las edades. Las que bebían entre tres y cinco tazas de café al día fueron menos propensas a morir de forma prematura. Esto, a diferencia de las que no acostumbraban a beber café, que podían desarrollar alguno de los padecimientos mencionados.

¿Tomar Café sólo o preparado?

Las investigaciones realizadas explican que la razón por la que la cafeína brinda efectos benéficos es porque cuenta con antioxidantes, que tienen efectos antiinflamatorios y también tienen polifenoles, que son capaces de inhibir el crecimiento de células cancerígenas.

Además, el café acelera el metabolismo y es muy difícil que pueda crear una adicción, a diferencia de otras sustancias que tienen el mismo efecto, pero son adictivas y generan daños a la salud a largo plazo.

Pero los autores de la investigación aseguraron que a la hora de consumir cafe, debe evitarse a toda costa el uso de jarabes, endulzantes, crema líquida o cremas en polvo, que contienen una enorme cantidad de calorías y que son, a la larga, las sustancias que ponen en peligro la salud.

