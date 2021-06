Ellas son las famosas que promovieron la polémica proteína de Bárbara de Regil

A mediados del año 2020, Bárbara de Regil lanzó su nuevo producto al mercado. Se trata de una proteína en polvo para mejorar el rendimiento físico. Desde entonces Bárbara de Regil la ha promovido como una opción saludable, ideal para una vida fitness.

Sin embargo, recientemente un nutriólogo de nombre Aries Terrón, publicó en un video en su canal de YouTube los resultados de una investigación de laboratorio que mandó a hacer, los cuales refieren que es sumamente peligrosa por su muy elevado contenido de hierro, mucho más de lo recomendado.

Así se ha originado una polémica que ya llegó incluso a los ojos de Instagram, por lo que cancelaron la cuenta de su producto llamado ‘Loving it’, que viene sellado en un empaque blanco con las especificaciones (que de acuerdo a Terrón no es información verdadera), además de la firma y la foto de cuerpo completo de Bárbara de Regil.

Aries Terrón también la ha acusado de hostigamiento, pues él y su familia han recibido amenazas.

Famosas promueven ‘Loving it’ de Bárbara de Regil

Para dar a conocer esta proteína, la actriz además de anunciarlo constantemente en sus redes, envió una prueba del suplemento alimenticio a diversas famosas, quienes a su vez, la respaldaron en la promoción también a través de sus redes sociales.

Según se informó fueron varios influencers y famosos que dieron su punto de vista sobre la proteína. Pero la que hizo más escándalo fue la de la conductora Andrea Legarreta. A través de sus historias de Instagram, Legarreta comentó que había recibido la proteína de Bárbara de Regil.

Hizo comentarios positivos como la ausencia de colorantes, gluten, lácteos y endulzantes artificiales, y que tiene 25 gramos de proteína por porción. Pero al final, sentenció una frase polémica: “está tan buena como ella”.

Otra de las actrices que hizo polémica al anunciar la proteína fue Danna Paola, quien compartió un video donde elogia a Bárbara de Regil y agradece por su dotación de ‘Loving it’.

“Les voy a contar algo que me hace muy feliz. Hace días me llegó un regalito muy especial del que me siento muy feliz de compartir, y es de alguien a quien admiro y respeto un montón“, dijo Danna Paola. “Positivismo (SIC), salud, sonrisa para que todos los amargados sonrían por favor”, agregó.

