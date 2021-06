Bárbara de Regil es acusada de fraude por promover suplemento alimenticio

Si hay algo que caracteriza a Bárbara de Regil es su vida de influencer fitness. A menudo vemos videos de ellos con rutinas de ejercicio y buena alimentación. Desde el año pasado, la actriz conocida por su papel en ‘Rosario Tijeras’, a través de sus redes sociales también ha promovido uno de los tantos productos ‘mágicos’ para perder peso que abundan en el mercado.

Y, que como muchos de esos productos, resultó ser un fraude. Esto de acuerdo a una investigación que realizó el nutricionista Aries Terrón, quien dio a conocer que consiguió este producto de la marca BR5, llamado Loving it y lo mandó a un laboratorio para ver cuáles eran sus compuestos.

Este producto consiste en un suplemento alimenticio, que de acuerdo a lo anunciado, es una proteína en polvo adicionado con aminoácidos, vitaminas y minerales, elaborada a partir de ingredientes vegetales. En el empaque incluso está la firma de Bárbara de Regil.

El laboratorio que estuvo a cargo de la investigación está acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitario (COFEPRIS), y el nutricionista publicó los resultados en su cuenta de YouTube.

En el video explica que Loving it contiene 180 miligramos de hierro, lo cual derivaría en “una peligrosísima dosis que superaría por mil por ciento la ingesta diaria recomendada, derivaría en toxicidad y problemas a la salud de todo tipo”. Por supuesto, Bárbara de Regil no se quedó callada ante las acusaciones y se defendió en su cuenta de Instagram.

“Hola hermanas desafortunadamente el reto BR5 no es mío. Yo fui contratada como imagen, y en la pandemia cerraron las oficinas. El reto que tengo actualmente sí es mío y yo quiero reponértelo con mi reto. Te voy a pasar un correo donde puedes mandar tu comprobante de pago o confirmación y ahí te van a dar la clave para que puedas acceder a mi reto”, escribió la famosa.

Parecía que en eso había quedado el asunto, sin embargo, Terrón publicó un segundo video donde expone que ha sido víctima de represalias de hostigamiento por evidenciar la mala calidad de los productos que promueve De Regil, pues ha recibido amenazas de quien está detrás de la marca, e incluso de organismos encargados de proteger al consumidor.

“Yo comprobé todo por un estudio de laboratorio, eso no le gustó a cierta persona. Yo fui muy claro con ella, desde el inicio le ofrecí mi ayuda. A pesar de eso me amedrentó, y esto le pegó mucho en sus ventas. Su proteína la sacó en marzo de 2020 y mi estudio se publicó en mayo de 2020, en esos tres meses vendió 10 mil proteínas, y desde ese entonces a ahora ha vendido como tres mil o cuatro mil, lo cual para sus números es muy bajo… Esta persona es la única que pudo haber accedido a la dirección de mi domicilio y coludida con otros organismos, me están hostigando”, comentó Aries a través de sus redes sociales.

Bárbara de Régil manda amenazar a Nutricionista que descubrió que sus Proteínas son una completa ESTAFA pic.twitter.com/DwH3Om4IfZ — La Comadrita •CN• (@LaComadritaOf2) June 13, 2021

AV