¿Cómo proteger tus zapatos esta temporada de lluvias?

Con la llegada de la época de lluvias, además de preocuparnos por revisar el pronóstico del clima o de evitar a toda costa las horas en las que lloverá, también tenemos que enfrentarnos a elegir el outfit ideal para no acalorarnos durante las primeras horas de la tarde y no morir de frío una vez que el cielo se caiga. Esto suele ser una tarea complicada, especialmente porque las opciones impermeables no suelen ser tan cómodas como un par de tenis ni tan elegantes como nuestras zapatillas favoritas.

Sin embargo, si lo que quieres es proteger tos zapatos a lo largo de esta temporada, aquí hay algunos consejos que puedes implementar en tu vida cotidiana y que, además de librarte algún accidente, también implicarán un ahorro significativo para que ya no des por perdidos esos zapatos que fueron víctimas de las lluvias, los charcos o los salpicones de la calle. Aunado al cuidado de tu calzado, estas recomendaciones impactarán directamente en tu salud, gracias a que prevendrán enfermedades respiratorias o la aparición de algún hongo en tus pies.

Invierte solo en los productos que necesitas

Aunque actualmente se han dado a conocer protectores de silicón, sprays y ceras con efectos impermeables, es importante que consideres cuáles de estas opciones se adaptan a tus necesidades para que no adquieras productos que no te servirán. Considera también la posibilidad de invertir en un cepillo suave para eliminar el polvo o algunas manchas.

Verifica las condiciones de tu calzado

Es importante que verifiques si tus zapatos cuentan con suela antiderrapante para evitar cualquier tipo de incidente, también deberás revisar si la tela o la piel se encuentra en óptimas condiciones para impedir el paso del agua. No olvides que esto es importante para prevenir la aparición de hongos tanto en tus zapatos como en tus pies.

Deja que se sequen perfectamente

Si no pudiste evitar que el agua llegara a tus pies, quita el exceso de agua de tus zapatos y deja que se sequen de forma natural en un lugar con suficiente sol y aire. Después de que se sequen, límpialos con un cepillo que no los maltrate y un trapo que pueda eliminar cualquier basura. No los uses hasta que se elimine toda la humedad para evitar cualquier problema.

No los descuides

Si lo que buscas es que tus zapatos mantengan el color y la forma que deseas, no olvides llevarlos con una persona profesional que pueda darles el mantenimiento que requieren, ya sea respecto a la suela o el boleado y el brillo. No lo dejes para después, podría tener graves consecuencias en la apariencia de tus zapatos.

Guárdalos correctamente

Procura destinar un espacio de tu clóset para guardar cada par como corresponde y que no se maltraten o se raspen con otros zapatos. Esto, además de ayudarte con tu organización, también podrá evitar que la forma de tus zapatos cambie y que luzcan como nuevos. No olvides guardarlos una vez que estén completamente secos para evitar que la humedad afecte la tela de otros pares.

