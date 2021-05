Jeans que te harán lucir elegante y exitosa; debes tenerlos

Los jeans son la prenda más utilizada por hombres y mujeres, pero aunque la mayoría los ve como pantalones casuales o para un look relajado, existen algunos tipos que te harán lucir elegante y exitosa, por eso no pueden faltar en el armario o clóset de ninguna mujer y debes tenerlos.

En cuestiones de moda y estilo los pantalones de mezclilla siempre tienen un lugar, pues se tarta de una prenda que combina con casi todo y se puede llevar a una gran cantidad de eventos, desde los más casuales hasta los más elegantes, tanto que muchas estrellas de Hollywood los han lucido en las alfombras rojas.

Jeans que no deben faltar en tu armario

Pero existen algunos tipos de jeans con los que seguro lograrás hacer atuendos ganadores, que podrás llevar a la oficina o eventos en los que quieras lucir como toda una mujer de éxito, y estamos seguros que algunas de estas prendas ya formaran parte de tu armario.

Jeans skinny

Los pantalones tipo skinny llevan varios años de moda, y aunque en este 2020 no son los favoritos, sabemos que hay muchas mujeres que los tienen y no debes dejar de usarlos, pues si los llevas con blusas estampadas de satín o seda, o con suéteres de cuello alto y abrigo, lograrás que tengan un aspecto más elegante.

Los pantalones tipo skinny llevan varios años de moda. Foto: Pinterest

Blancos y negros

Los jeans de color blanco o negro son un indispensable en el armario de cualquier mujer, porque son fáciles de combinar y pueden darte un look elegante al combinarlos con zapatillas, zapatos de tacón o unos sofisticados stilettos que le darán a tu outfit una apariencia elegante.

Los jeans de color blanco o negro son un indispensable en el armario. Foto: Pinterest

Jeans de tiro alto

Este tipo de pantalón es el favorito de muchas porque ayuda a que las mujeres se vean más altas, esto debido a que alarga la figura. Sin duda los outfits con estos jeans serán los ganadores si los combinas con zapatillas, stilletos y sacos o camisas. Este tipo de pantalón es el favorito de muchas. Foto: Especial

Mom jeans

Uno de los estilos de pantalón de mezclilla que es tendencia este 2021 y ya había sido la sensación en los años 90. Los llamados mom jeans son ideales para tener en el clóset por su versatilidad, ya que los puedes combinar con prendas elegantes o también darles un estilo muy casual con tenis sin dejar de verte chic. Pantalón de mezclilla que es tendencia este 2021. Foto: Especial

Anchos o acampanados

Estos pantalones siempre nos darán un estilo retro, pero no por eso menos sofisticado y elegante, el secreto está en saber combinarlos y la mejor forma para convertirlos en un look de mujer exitosa es añadir al look un saco y llevarlos con zapatos de tazón o de tipo plataforma para estilizar más la figura. Estos pantalones siempre nos darán un estilo retro. Foto: Especial

kyog