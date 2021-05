Crean virus capaz de "engañar" al cáncer para que se ELIMINE a si mismo

Un grupo de científicos creó un virus que es capaz de provocar que el cáncer se elimine poco a poco a si mismo tras realizar un estudio.

Los investigadores de la Universidad de Zúrich lograron crear un virus modificado que hace que el cáncer se elimine por sí solo, este método fue llamado SHREAD.

El virus se llama adenovirus y actúa como un caballo de Troya con la finalidad de administrar genes para terapias contra el cáncer directamente en las células tumorales.

Además, de acuerdo con los científicos esta forma de combatir el cáncer es muy diferente a la quimioterapia o la radioterapia, ya que no daña las células sanas.

Cuando el virus entra a las células tumorales, los genes utilizados para terapias sirven como modelo para los anticuerpos terapéuticos, citocinas y otras sustancias de señalización, que son producidas por las propias células cancerosas y actúan para eliminar los tumores.

Por su parte, la doctora Sheena Smith, Bioquímica de la Universidad de Zúrich y becaria postdoctoral que dirigió el desarrollo de este virus dijo que con esto logran engañar al tumor para que se elimine a si mismo mediante la producción de agentes anticancerígenos por sus propias células.

