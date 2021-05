Mhoni Vidente revela cómo detectar si te están haciendo brujería: VIDEO

Mhoni Vidente compartió con sus seguidores en redes sociales un efectivo ritual para alejar las malas vibras de la vida de las personas, así como algunos tips con los cuales podrás identificar si te están haciendo mal de ojo o brujería a ti o a alguna otra persona.

La famosa pitonisa aseguró en un video compartido en su cuenta de Instagram que “el mal de ojo es cuando te ven, las envidias cuando desean lo tuyo, y la brujería es cuando (alguien) te odia. Y cuando se mezcla todo eso no te dejan avanzar en la vida; no tienes una relación estable, te enfermas mucho, no puedes dormir, no te rinde el dinero: ‘por más que trabajo no alcanzo a pagar mis deudas’. Se me caen las cosas de la mano,” explicó Mhoni.

La vidente también explicó que “cuando tú te lastimas el pie derecho, el tobillo derecho, es brujería; cuando te lastimas el pie izquierdo es enfermedad. Pero a veces te levantas a la tres de la mañana y dices: ‘A las 3 de la mañana me estoy despertando y no puedo dormir, ¿qué me pasa?’, es cuando se te acercan mucho esas energías negativas y no te dejan avanzar”, indicó la pitonisa. Pero ¿cómo hacerle Para hacer frente al a brujería? Te explicamos.

Ritual para combatir la brujería y las malas vibras

De acuerdo con Mhoni Vidente, lo primero que hay que hacer para realizar el ritual de protección es a conseguir dos listones: uno amarillo y uno rojo. “Le vas a poner del perfume que más uses. El rojo te va a quitar las envidias, la enfermedad, el mal de amor; el amarillo te va a quitar las envidias en el dinero, las trabas en el trabajo, las trabas en la escuela. Pero los dos juntos hacen una explosión de abundancia en tu vida.”

Mhoni explicó que ritual lo puedes realizar cualquier día, “el día que te sientas muy cargado de tantas energías, te pones los dos listones en al mano derecha o en el tobillo derecho. Te lo vas a poner con tres nudos, preferentemente si tu no puedes que te lo amarre tu mamá o tu papá, las personas que más te quieran en la vida. El listón se te va a caer el mismo día o al día siguiente, no te asustes, si lo encuentras lo quemas”, explicó.

La famosa vidente indicó que “lo que hace el listón automáticamente; chupa toda la energía negativa y la avienta. Por qué del lado derecho, porque vienen siendo todo el cuerpo, el lado izquierdo es el corazón y los sentimientos; el derecho es todo el cuerpo, todas las energías y toda la fuerza, e igual que el pide derecho.”

Noticias Relacionadas Mhoni Vidente revela que Jennifer López tendrá un hijo de Ben Affleck

Una vez que te has colocado el listón en la mano o el pie derecho, Mhoni detalló qué es lo que ocurrirá después: “Cuando te lo pones y se cae al día siguiente o el mismo día, tú lo recoges y lo quemas y va a empezar a chillar el listón, significa que está cortando todo lo negativo. Pero si no se te cae, ninguno de los dos: si ha durado el rojo; el amor va a llegar tu vida, si ‘me ha durado el amarillo’; el dinerito va a llegar a tu vida. Al momento de ponerte los listones acuérdense de rezar lo que ustedes sepan, para cortar las energías,” explicó.

Finalmente la pitonisa señaló que este es un ritual muy eficiente, fácil, sencillo y “completamente te quita todas las energías negativas. Lo importante son los listones. Cuando traes mucho mal de ojo y muchas energías, antes de salir de casa ponte mucho perfume para cortar todas las malas vibras,” concluyó.

mypr