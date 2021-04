Outfits para este FIN de SEMANA; llénate de COLOR con las TENDENCIAS de primavera 2021

El sol salió y los capullos comienzan a florecer, también nuestro ánimo se "levanta" y por qué no combinarlo con unos tonos que le vayan muy bien a la primavera pandémica que nos ha tocado vivir y antes de que caigas en un uniforme amarillo o verde -que son clásicos y válidos- permítenos contarte cuáles otros serán los colores TENDENCIA de esta temporada: Rosa Radiante y Naranja Neón.

Sí, sin duda los tonos más ochenteros de la vida han vuelto, pero con mejores diseños y una mejor resolución en las cámaras para tomarnos fotografías muy instagrameables.

Fíjate en los colores que usa Doja Cat en su más reciente video:

Color rosa para sentir la Watermelon Sugar primavera-verano

Para este 2021 se vale llevar cualquier tono de rosa, desde los los tonos claros, hasta los más llamativos. Este tono será ideal para los vestidos largos y cortos, los jersey, pantalones, camisas, faldas; y mucho más.

En las pasarelas se ha podido ver los tonos de rosa más llamativos y cálidos, este tono será ideal para hacer tus atuendos de "total look", con los que podrás combinar texturas y tonos.

No forzosamente debe ser un modelo así, pero sí el TONO. FOTO: Harpers Bazar

Naranja Fanta, hasta en la falda

Aunque en realidad el naranja es un color tendencia del 2020, estamos de acuerdo en que si la pandemia nos arruinó la vida social tenemos derecho a presumir el naranja neón hasta en las sandalias.

¡Dale al naranja! FOTO: Versace

Si quieres llevar este color lo puedes combinar con un look total black y añades el naranja en una prenda foco como tu chamarra o una playera. Aunque si te sientes perfectamente, por qué no arriesgarse hasta con un traje naranja como el de Justin Bieber en Peaches (hombres y mujeres se ven geniales en trajes, no te preocupes).

