Obtén unos brazos más grandes con estos sencillos consejos 

Tener unos brazos grandes es cuestión de mucho entrenamiento, una buena alimentación y el descanso correcto, pero si una de estas tres falla, todo se viene abajo pues debemos darle su tiempo a cada cosas en la vida, como en el ejercicio.

Para desarrollar unos grandes bíceps o unos definidos tríceps son necesarias varias cosas, entre las cuales se incluyen un sólido entrenamiento, pero también depende mucho lo hagamos antes y después de nuestra rutina.

Pero más allá de muchas repeticiones en el gimnasio, aquí te decimos algunos consejos que debes tomar en cuenta para lograr unos brazos grandes.

Trabaja todo por igual

A grandes rasgos el brazo se compone por los bíceps, tríceps y el antebrazo, y son en estos tres grupos musculares en los cuales debes concentrarte y no solo en uno, pues de ello dependerá que crezcan uniformemente y tengas más fuerza; recuerda que directa o indirectamente, todos trabajan en conjunto.

Si no puedes trabajar todos el mismo día puedes seleccionarlos así también darás el tiempo necesario a que cada uno se recupere, un ejemplo es que si trabajas pecho u hombro en un día, trata de no entrenar tu tríceps, ya que al actuar como un músculo sinergista puede que no rindas lo mismo, por lo que intenta cambiarlo por el bíceps y después retomar ese músculo.

Apegate a una rutina sólida

Intenta siempre variar los ejercicios y los días de entrenamiento pues si siempre entrenas pierna los lunes y haces los mismo ejercicios, tu cuerpo se acostumbrara siempre al mismo desgaste, por ello es necesario cambiar tu rutina periódicamente.

Además un consejo es que te centres en tu objetivo, ya sea hipertrofia, pérdida de grasa o acondicionamiento, pues de ello dependerá del tipo de ejercicio que vas a realizar, las series y repeticiones que se ejecutarán en cada ejercicio.

También cuida de no trabajar siempre con máquinas, pues aunque están diseñadas en base a la biomecánica del cuerpo humano, lo ideal sería trabajar con pesos libres y dejarás solo eso para ciertas ocasiones.

Cuida tu alimentación

La alimentación es base para que el músculo crezca, pues mientras en el gimnasio lo desgastas y rompes, en la cocina lo nutres y reconstruyes, por ello es necesario que tu dieta sea la correcta; y no hablamos solo de que te mates de hambre, por ello, intenta balancear bien todo: las proteínas, grasas, carbohidratos, etc.

Calienta y estira

Algo muy importante que debes realizar es estirar antes de tus entrenamientos. Sea agradable y ágil para que pueda esforzarse lo más que puedas sin preocuparse por tirar de algo o forzar algo. No necesitas necesariamente ningún equipo para ayudarte a hacer eso. Pero puede agregar un par de estas bandas de ejercicio para ayudar en el estiramiento, o simplemente recordar algunos ejercicios básicos que hacías cuando jugabas de pequeño.

Por: Hanzel Forteza