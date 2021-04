MODA: Cortes de cabello que ya no son tendencia y están "out"

Así como en cada temporada llegan las tendencias de moda y estilo en los cortes de cabello, también están aquellos estilos que ya no van y están "out" (fuera). Se trata de aquellos looks que han dejado de ser los favoritos de muchas mujeres y que en las salones de belleza ya no son pedidos.

Melenas largas, bobs desestructurados y capas shaggy son algunas de los favoritos para lucir la melena para este 2021, pero hay estilos que será mejor evitar si queremos estar a la moda y llevando las tendencias del momento.

Flequillos taza

El estilo de corte con flequillo tipo taza ya no va. Fue muy popular hace algunos años, iban en formas redondas y con una extensión que cubre ligeramente las cejas y parte de las orejas, aunque eso se puede modificar y hacerlo más sutil y ligeramente más corto, pero para este 2021 no será el favorito.

Este look es mejor evitarlo si quieres estar a la moda. Foto: Especial

Bob a los hombros

El corte bob ha sido uno de los favoritos desde hace mucho tiempo, pero la recomendación es evitar aquellos que se mantienen justo a la altura de los hombros y si lleva capas entonces procura que la línea que las une sea una muy suave y ligera.

El bob a la altura de los hombros no será el favorito de la temporada. Foto: Especial

Capas demasiado marcadas

Implementar capas en cualquier corte de cabello, sin importar el largo, es un recurso muy recurrente para dar volumen o restarle peso a una melena según sean tus necesidades. Pero llevarlas muy marcadas y escalonadas es una tendencia del pasado que ya no figura en la moda.

Las capas muy marcadas están "out". Foto: Esepcial

Con información de medios

kyog