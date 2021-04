¿Manchas en las manos? TRUCOS caseros para disminuirlas y lucir una piel suave

Uno de los signos de la edad más molesto para muchos son las manchas en las manos, las cuales suelen aparecer como un signo de envejecimiento y también por la exposición al Sol, pero existen algunos trucos caseros que te podrán ayudar a disminuirlas y lucir también una piel suave.

De acuerdo con el sitio de la Clínica Mayo, estas manchas son comunes en adultos mayores de 50 años, pero pueden aparecer en personas más jóvenes que pasan mucho tiempo expuestos a los rayos solares, y como ayuda para prevenirlas recomienda utilizar protector solar y evitar el sol de forma regular.

Trucos caseros para disminuir las manchas en las manos

Las manchas de la edad no necesitan tratamiento, pero sabemos que no siempre queremos lucir unas manos con marcas de la edad. Y aunque en ocasiones no es posible acabar con ellas por completo, existen trucos que puedes realizar en casa para disminuirlas.

Aloe vera

Por sus propiedades, la sábila o aloe vera es muy utilizada en la industria cosmética; existen muchos productos de belleza qe la incluyen para reducir las estrías, líneas de expresión, y manchas. Además, elimina las células muertas de la piel y favorece la salud de los tejidos.

Para las manchas de las manos, aplica el gel de forma directa por la mañana y por la noche durante tres o cuatro semanas para que comiences a ver resultados.

La sábila o aloe vera es muy utilizada en la industria cosmética. Foto: Pixabay

Vinagre de manzana

Para aprovechar los beneficios del vinagre de manzana en la piel puedes mezclar una cucharada con otra de tu crema hidratante y aplicar en tus manos dando ligeros masajes; deja actuar durante toda la noche. También puedes aplicar directamente el vinagre sobre tus manos limpias.

Este producto te ayudará por sus propiedades antibacterianas y desinfectantes gracias su ácido málico y acético. También contiene alpha hidroxiácidos que ayudan a eliminar las células muertas de la piel. Su uso disminuye las manchas porque el azufre que contiene ayuda a aclararlas.

Este producto te ayudará por sus propiedades antibacterianas y desinfectantes. Foto: Pixabay

