Mujeres inteligentes jamás son amigas de sus exnovios; te explicamos por qué

Muchas veces terminar con una relación es complicado, pues se sigue buscando a la persona, pero una mujer inteligente no puede ser amiga del hombre que ama y no le corresponde. Y es que simplemente es imposible estar con tu expareja, con quien imaginaste la vida y ahora sólo tienes pedacitos de su corazón. Y aunque se pretenda actuar con madurez y querer seguir con una relación de amigos, recordar lo que viviste con tu exnovio es casi inevitable.

Y es que dolerá cuando veas a esa persona cuando tenga una nueva pareja, cuando hable del futuro y cuando se dejen ir oportunidades para mantener la esperanza de que las cosas se arreglen y él se dé cuenta de que es mejor estar a tu lado.

Piensa en tu salud emocional

La inteligencia emocional te hará comprender que es más importante estar bien contigo misma que las ganas de aferrarte a algo que sólo te lastima; lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona para sanar. La amistad sólo puede darse cuando dejas de verle como pareja y no pasará si sigue tan presente en tu vida.

Jugar a ser amigos es lo peor

Es probable que él sí quiera ser tu amigo porque como no te ama como amante, reconoce lo bueno de ti, lo que aportas a su vida, lo que le das, pero no se trata de que él lo tenga todo sino de que tú estés bien. Lo que debes hacer es poner límites de tiempo, de espacio, de amor: no estés disponible para él cuando te lo exija y reconoce tus prioridades.

Tampoco quieras ser su confidente porque eso lastimaría escuchar todo lo que hace y que no vive contigo, volará tu imaginación y no podrás aceptar realmente una vida sin él. No le digas que aceptas una amistad cuando deseas más. Si se enoja, se molesta o insiste, recuerda que se trata de ti y no de él. Es mejor tener una relación sana, aunque eso implique no volver a verlo.

