5 Señales de que la soltería te hace más feliz que vivir en pareja

Ya sea que hayas intentado emparejarte y te hayas dado cuenta de que prefieres tu propia compañía, te estés recuperando de una ruptura y necesites algo de tiempo para reagruparte y salir contigo misma (o) o has salido aquí y allá y no has encontrado a la persona indicada, hay tantas razones por las que la gente elige quedarse soltera.

De hecho, varios estudios muestran que hoy en día hay más solteros que nunca. Según datos de 2017 del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, 61 por ciento de los estadounidenses menores de 35 años eligen ser solteros. Y de acuerdo con Carlos Welti Chanes, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, mujeres de entre 20 y 24 años representan más del 50 por ciento de personas en el país que se encuentran en esta condición.

¿Por qué vivir atado a una relación?

Si bien la cultura pop quiere hacerte creer que todos los solteros están buscando un compañero de vida, muchas personas tienen otras prioridades. De acuerdo con la Gaceta UNAM, las mujeres mexicanas ya no desean cumplir con el papel tradicional de esposa o cónyugue, o incluso de madre, pues vivimos en un momento donde es posible cumplir otros roles, más que ser una esposa y ama de casa.

La sociedad tiende a tratar la soltería como una "fase", pero para algunos, es una elección de vida y, además, válida. Pero si aún no está totalmente seguro de cuál es tu posición, aquí hay algunas señales reveladoras de que podrías ser más feliz estando soltero que en una relación, según los expertos.

Te gusta tener el control de tu tiempo

Las relaciones tienen que ver con el compromiso, pero cuando estás soltero o soltera, tú y solo tú puedes controlar tu horario. Aparte del trabajo y otras responsabilidades, cuando se trata de cómo gastas tu tiempo, eres un agente libre. Y si esa es tu parte favorita de ser soltero y no estás listo para dejarlo, debes saber que no es necesario.

Disfrutas viendo a quién quieres, cuando quieres

Cuando estás soltero, puedes ver a quién quieres, cuando quieras. Pero cuando eres parte de una pareja, tu tiempo se divide entre muchos compromisos: amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc., así como también los amigos, familiares y compañeros de trabajo de tu pareja.

Estás centrado en objetivos personales y profesionales más que en cualquier otra cosa

Todo el mundo tiene metas y, para algunos, hay muchas cosas que tienen prioridad sobre las relaciones románticas.

Sientes que necesitas estar solo para ser quien realmente eres

El tiempo en soledad puede revelar datos de nuestra propia personalidad, incluso factores que nosotros mismos no conocíamos. Eso nos permite redescubrirnos una y otra vez.

Prefieres tomar decisiones sin culpa

Al igual que controlar tu horario y decidir cómo pasar tu tiempo libre, cuando estás felizmente soltera (o), también puedes tomar decisiones sin sentirte culpable o sin tener que considerar a nadie más. Si eso es algo a lo que no estás dispuesto a renunciar en este momento, es posible que seas más feliz estando soltera (o).

Con información de Gaceta UNAM

