¿Te dice que te ama pero no lo demuestra? Pon atención a estos puntos para dejar clara tu relación de pareja

Tener una relación de pareja no siempre es sencillo, se requiere de compromiso, confianza, lealtad y sobre todo amor, sin embargo, en algunas ocasiones se llega presentar la incongruencia en el discurso de algún miembro de la pareja que a pesar de asegurar amar a la otra parte no lo demuestra con acciones.

Esta situación suele causar conflictos en uno de los miembros de la pareja que llega incluso a cuestionarse el por que de esa incongruencia, en este sentido es importante aprender a comunicar nuestras emociones correctamente, pues en muchas ocasiones no nos atrevemos a expresar lo que nos molesta antes de que sea demasiado tarde.

Es así que nunca te debes quedar a lado de una pareja que jura amarte pero no lo demuestra con sus actos, si bien las cosas que se dicen pueden sonar maravillosas, los actos son los que de verdad transmiten el verdadero sentir.

¿Cómo identificar esas incongruencias?

Si bien cuando hay amor nada más importa, hay algunos “motivos” que pueden justificar esta falta de congruencia entre las palabras y la acciones, por lo que si constantemente te preguntas si realmente tu pareja te quiere identificar estos puntos para, en dado caso, salir corriendo de esa relación que no te llevara a nada.

Algunos de los principales excusas pueden ser::

Exceso de trabajo

Compromisos familiares

Miedo a que lo lastimes

Temor a lastimarte

Asuntos inconclusos en el pasado

No importa cual sea el motivo, debes comprender que cuando alguien en verdad te ama lo demuestra en cada uno de sus actos y no solo con palabras, así que no esperes que el otro cambie si no lo demuestra desde un comienzo valorarte y amate a ti mismo primero.

SSB