VIRAL: Mamá aplica nuevos métodos de crianza; "Dejo de ser madre a las 7:30"

TODAS las mamás saben que la hora de dormir es una de las batallas más grandes que enfrentarán los padres. Por ello es que cada mamá busca el mejor método cuando se trata de llevar a sus pequeños a la cama. Ya sea una rutina de baño o una cena ligera, incluso contar un cuento antes de dormir funciona para tranquilizar a los infantes.

Pero también hay padres que están dispuestos a todos por sus hijos, y los acompañan a largas horas de la noche hasta que caen en un sueño profundo, muy contrario a lo que realiza Constance Hall. Esta mamá de siete pequeños afirma que "deja de ser madre" a las 7:30 PM, para poder relajarse, beber vino y charlar con sus amigas.

Constance es una blogger de Australia que comparte su día a día en casa con su familia, y hace poco reveló como, desde que tiene una familia numerosa, ha tenido que recortar algunas esquinas. Es decir, encontrar tiempo para sí misma en medio del cuidado a sus siete pequeños.

¿Cuál es su secreto?

La blogger confesó que "sobrevive" con una hora de salida, misma que según ella, "todos los padres necesitan" y la suya es justo a las 7:30 PM. Después de esa hora, cualquier cosa que necesiten sus hijos es cosa de ellos resolverla.

"Todo lo que necesiten que no sea una emergencia después de esa hora, depende de ellos", dijo. “No soy tu mamá, no estoy aquí. No soy tu esclava, solo soy una estatua de una mujer que hace una hora te limpió el trasero y ahora está bebiendo vino charlando por teléfono con su hermana."

Al compartir la publicación en Facebook , agregó: "Llámame holgazán, pero cuando tienes seis hijos viviendo bajo tu techo, las cosas cambian, te estás engañando a ti mismo si crees que puedes darles a seis niños la misma vida que le diste a uno."

Foto: Facebook / Constance Hall

La familia de Constance incluye a su hija Billie-Violet, su hijo Arlo-Love, los gemelos Rumi y Snow, y Raja, así como los hijastros Zeyke y Sunny.