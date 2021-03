What a Woman sigue con su labor de empoderar a las mujeres

Para no soltar la comunidad que han generado, Ana Paula Simón nos platica sobre esta increíble experiencia.

¿Cuál ha sido el reto más grande de llevar un evento a lo digital?

El primer reto es todo lo que hay detrás de una plataforma digital, en el momento que decidimos aventarnos empezamos a evaluar: ¿Cómo lo hacemos?. Es un mundo que no teníamos ni idea, nunca lo habíamos explorado, es entre tecnología, procesos, programación, diseños. Por otro lado, crear una experiencia lo suficientemente valiosa para que las mujeres que vienen todos los años, lo viven y les gusta digan “Ok, sí fue lo que me esperaba”. Llegamos a un punto medio muy bueno en el que sí es una plataforma muy sencilla y fácil de navegar, pero también tiene estos extras que nos caracterizan llevados al punto digital. Vamos a tener descargables, playlists de Spotify, podcasts, algunas conferencias que no son parte de la agenda, pero que también puedes bajar.

¿Cómo tomaron la decisión?

Estábamos dándole vueltas. Tuvimos que evolucionar y pensamos muchísimo los pros y contras, pero al final nos fuimos al core de What a Woman: ¿Qué somos? Una comunidad de mujeres que la celebra y la acompaña, y no hay mejor fecha que el 8 de marzo. Volver a nuestra misión y valores nos contestó, sobre todo en este año tan difícil.

¿Por qué sigue siendo relevante What a Woman?

Hemos sabido transformarnos y evolucionar los contenidos, creo que eso ha sido clave. Cuando empezó eran contenidos relevantes para su momento, pero diferentes a los que son ahora. Creo que la mujer busca cada vez más profundidad, relevancia y trascendencia, y supimos movernos para allá. Nos hemos dado cuenta que piden cosas mucho más complejas, y quieren aprender, conocer y tener herramientas para poder liderar negocios, emprender, saber qué está pasando en el país, hablar de la violencia y feminicidios. No tienen miedo a estos temas.

Ana Paula Simón. Foto: Cortesía.

¿Qué sorpresa tendrá esta nueva edición?

Obviamente nuestras conferencias y talleres, el conference y wellness room. Vamos a tener el Market by Canasta Rosa, una parte que son los WW Rooms, que son contenidos descargables, aquí vamos a tener más pláticas y conferencias que no están dentro de la agenda, pero igual son contenidos súper valiosos que queremos que las mujeres tengan. Habrán descargables, PDFs, wallpapers para tu celular, como que mil descargables padres de diseño divertidos y la parte del networking, que es muy importante.

Por Begoña Cosío

