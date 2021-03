Mujeres brillan en los Golden Globes 2021

En una ceremonia híbrida, las mujeres fueron las grandes protagonistas de la edición 78 de los Globos de Oro, ya que las que dominaron las categorías fueron The Crown, Gambito de Dama, y Chloé Zhao se convirtió en la en la segunda mujer en la historia de los premios en ganar como Mejor Director, con la cinta Nomadland, además de ganar Mejor Película.

Zhao dirigió Nomadland, un largometraje protagonizado por Frances McDormand sobre los estadounidenses que viajan en sus automóviles y ocupan trabajos de temporada por todo el país.

El drama real se alzó con cuatro estatuillas, entre las que se encuentran Mejor Actriz de serie dramática para Emma Corrin. Mientras que la serie sobre una jugadora de ajedrez se hizo acreedora a Mejor Actriz de una Miniserie para Anya Taylor-Joy.

El premio a la Mejor película en idioma extranjero fue para Minari. Foto: Especial

Dos meses después de lo acostumbrado, los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) fueron conducidos por Tina Fey y Amy Poehler, quienes lucieron diferentes atuendos casuales, mientras que Fey se encontraba en Los Ángeles, Poehler estaba en Nueva York, quienes tuvieron como público a empleados de primera necesidad.

Laura Dern presentó Mejor Actor de Reparto, quien se lo llevó Daniel Kaluuya, quien sufrió el problema de esta “nueva normalidad” ya que no pudo abrir su micrófono para su discurso, después de unos minutos pudo activarlo y habló sobre su participación en la cinta Judas y el mesías negro.

HOMENAJE. Jane Fonda fue a la gala en Los Ángeles. Foto: Especial

John Boyega ganó por Small Axe, la estatuilla a Mejor Actor de Reparto en una serie para Televisión. Un momento que recibió ovación fue el discurso de Mark Ruffalo quien ganó como Mejor Actor en una Miniserie por I know this much is true.

Como se esperaba la película “Borat Subsequent Moviefilm”, del director Sacha Baron Cohen, se llevó el Globo de Oro a la Mejor Cinta de Comedia o Musical.

LATINA. Salma Hayek lució un vestido largo en color rojo y presentó una categoría. Foto: Especial

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el actor Chadwick Boseman, quien falleció el pasado mes de agosto de 2020, se llevó un Globo de Oro como Mejor Actor en una Película Dramática por su trabajo en la cinta “La Madre del Blues”, mientras su esposa ofreció un emotivo discurso.

ADEMÁS...

Jane Fonda recibió un premio a la trayectoria en cine.

recibió un premio a la trayectoria en cine. Fue homenajeado Norman Lear por su contribución a la TV.

por su contribución a la TV. El poco público que estuvo tuvo que presentar una prueba negativa de COVID-19

Hubo un pequeño sketch con actores y doctores sobre la epidemia.

OTROS GANADORES

Mejor guión de película: Aaron Sorkin de El juicio de los 7 de Chicago.

Premio Carol Burnett (por trayectoria): Norman Lear.

Mejor canción original de película: Io sí (seen) de The Life Ahead.

Mejor música original de película: Soul de Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Mejor actor de serie musical o comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor serie musical o comedia: Schitt's Creek.

Mejor actriz en película musical o comedia: Rosamund Pike por I care a lot.

Mejor actor en serie dramática: Josh O'Connor por The Crown.

Mejor película en idioma extranjero: Minari.

avh