Cosas que le puedes enseñar a tus abuelitos durante el confinamiento

La tecnología se ha convertido en un componente de mucha importancia en la vida cotidiana, especialmente desde que comenzó el confinamiento por COVID-19. Para una generación como la de nuestros abuelos, que creció en una era donde las habilidades informáticas carecían de relevancia, esto a veces resulta un problema.

El hecho de que el mundo de la ciencia esté en constante evolución conlleva que las habilidades tecnológicas que se aprenden hoy, serán irrelevantes dentro de diez años. Y aunque esto puede sonar bastante intimidante para la mayoría, para los adultos de la tercer edad lo es todavía más. Desde teléfonos inteligentes, reuniones por videollamada y series o películas por streaming; hay mucho por asimilar para esta generación.

La buena noticia es que sí es posible cerrar la brecha entre la tecnología y el estilo de vida de nuestros abuelos, pero para hacerlo se requiere que la generación tome la iniciativa para compartir e instruir todo lo que la era digital puede hacer por nosotros hoy en día.

La tecnología y la vejez

De acuerdo con el estudio “Personas mayores y TIC” de la Universidad Abierta de Cataluña, España, para las personas de la tercera edad usar cosas como el teléfono móvil, internet o parecidas; podría jugar un rol importante en un envejecimiento saludable por la posibilidad de aumentar su nivel de autoestima, acceder a información, interactuar y comunicarse con otros entornos o ayudar a la superación del miedo a la soledad y al aislamiento; algo que desde que comenzó la pandemia es más necesario que nunca.

Tomando en cuenta que el último reporte de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), reportó que en México residen 15.4 millones de adultos mayores de 60 años, lo cual representa el 12.3% de la población total, esto indicaría la urgencia de comenzar la tarea de instruir y adentrar a nuestros abuelos y adultos mayores en este mundo.

Lo que le puedes enseñar a tus abuelitos en el confinamiento

Contraseñas seguras

Seguramente tus abuelos pertenecen a ese grupo de personas que acostumbran a guardar las contraseñas de cosas importantes (como las del banco) en una libreta. Esto no solo es poco práctico, sino también muy inseguro. Por ello, puedes enseñarle cómo guardarlas en aplicaciones diseñadas para resguardar la privacidad y seguridad, tal como lo son 1Password, DashLane o LastPass, o bien, en Google Keep..

Mantener el contacto con otros

Es un hecho que para sobrevivir al confinamiento es necesario el contacto con otros, aunque sea a la distancia y por medios como las llamadas o videollamadas. Esta última podría resultar un tanto desconocida para nuestros abuelos pero no te preocupes, existen algunas plataformas, como Jitsi, as que son mucho más amigables con aquellas personas que no son nativas de la era digital.

Redes sociales

Los abuelos tienen mucho para compartir también alentarlos a abrir su propio perfil en redes como Instagram para que puedan compartir lo que hace en su día a través de historias, o bien, subir fotos y videos de recuerdos familiares para que todos puedan compartirlos desde su hogar.

Entretenimiento variado

Las plataformas de streaming llegaron para quedarse y su dominio en el mundo del entretenimiento no tiene que ser una noticia mala para las personas de la tercera edad. Actualmente, compañías como Netflix han lanzado videos amigables y entretenidos para enseñar a estas personas a utilizar sus plataformas.

No olvides que para todo esto sea más fácil, es importante adecuar los dispositivos, es decir, ampliar el tamaño de la letra e íconos de las aplicaciones, aumentar el brillo, bloquear algunas páginas que puedan dejarlos expuestos a virus o hackers e incluso desinstalar todas las aplicaciones que puedan resultar innecesarias o confusas.