¿Cómo tener una actitud proactiva ante la vida? 5 tips para ser más positivo

En la vida, las personas nos enfrentamos a diversas situaciones las cuales presentan ciertos desafíos y en algunos casos hay circunstancias que nos cuestan más asimilar y afrontar que otras. Ya llevamos más de un año desde que dio inicio la llamada “cuarentena” y nos ha presentado diversos retos que hemos tenido que superar y para los cuales no estábamos preparados.

Podríamos decir que la vida no es en línea recta que hay subidas y bajadas, hay luz y sombras y a pesar de que desearíamos que todo fuera un camino fácil, se nos presentan momentos complejos, llenos de dificultades, retos y oportunidades. Lo importante es la actitud que elegimos para enfrentar los problemas, esto hará que nos sintamos seguros y fuertes.

Podemos distinguir dos tipos de personas al momento de enfrentar las dificultades: las personas reactivas y las personas proactivas.

Las personas reactivas generalmente tienen una actitud negativa y pasiva, suelen venirse abajo ante los problemas, normalmente son personas que no prevén, ni anticipan y sobre todo, no pueden controlar su actuación ante un problema, esperan que algo o alguien lo resuelva. Reaccionan de modo impulsivo e incontrolado ante las situaciones, creen que su “mala suerte” los persigue, se fijan en la parte que no tiene solución y que no está en sus manos, así evitan tomar la iniciativa y buscar otras alternativas de solución.

Por otra parte, tenemos a las personas proactivas, Viktor Frankl define la proactividad como “la libertad de escoger nuestra actitud frente a las diferentes situaciones que debemos enfrentar en nuestra vida”. Entonces ser una persona proactiva significa tomar la iniciativa, tomar el control y actuar en consecuencia, es decir no ser un mero espectador, sino el protagonista de la escena.

La proactividad se puede desarrollar siempre y cuando seamos constantes; se necesita ser conscientes de la forma en la que afrontamos los problemas; se requiere tomar decisiones y crear un plan de acción personal; esa es la clave, actuar, es en esencia acción.

Te comparto cinco tips para desarrollar una actitud proactiva frente a los retos de la vida.

1. Autoconocimiento y disciplina. Ser consciente de tu forma de pensar, sentir actuar, de tus fortalezas, debilidades. La disciplina es fundamental para crear hábitos que nos ayuden a conocernos y ejercer el autodomino que solo se logra practicando todos los días.

2. Iniciativa y responsabilidad. Comienza a tener iniciativa y tomar decisiones con responsabilidad en las cosas más pequeñas de tu vida y haz que sucedan; decide en cada momento lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Poco a poco se irá convirtiendo en tu estilo de vida y lograrás crear el habito.

3. Aprende de tus errores en lugar de castigarte por ellos. Todos cometemos errores, acéptalo y permítete fallar, sin miedo y sin culpa. La vida es ensayo y error, atrévete a probar, explorar y si te equivocas, vuelve a comenzar. Permite que el error forme parte de tu desarrollo y deja de temerle, no permitas que se apodere de ti y te condicione.

4. Escucha a los demás de manera activa. Puedes aprender mucho de los demás desarrollando la empatía, ponte en el lugar del otro y toma en cuenta su opinión, esto te ayudará a tomar decisiones más adecuadas y propositivas. Lo más importante es que estarás ampliando tu zona de confort y comenzarás a explorar tu zona de aprendizaje.

5. Practica la asertividad. Es saber pedir, saber negarse, saber negociar y ser flexible para poder conseguir lo que se quiere, respetando los derechos del otro y expresando nuestros sentimientos y forma de pensar de manera clara, correcta, completa y cortés.

En resumen, una persona proactiva sabe comprometerse y responsabilizarse de su propia vida, asume y acepta las consecuencias de sus decisiones; se enfoca en buscar una solución a los problemas; no busca culpables, al contrario, trata de identificar las causas que lo ha llevado a esa situación para cambiarlas si es posible y poder mejorar como persona.

“A un hombre se le puede robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino”. Viktor Frankl

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.

www.sergiocazadero.com