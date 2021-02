¿Cómo combatir el aislamiento? 5 tips para sobrevivir al confinamiento y hacer comunidad

Hoy en día es casi imposible encontrar a alguien que no haya sido alcanzado por los efectos de esta pandemia, ya sea en términos económicos, sociales, de salud o de sus relaciones personales. Prácticamente todos hemos sufrido de una u otra manera los mismos efectos, sin embargo, no todos hemos reaccionado de la misma forma. Te comparto cinco consejos para combatir el aislamiento en esta época.

En cada cultura hemos podido ver un manejo y reacción muy particular a esta emergencia sanitaria, en este sentido, vale la pena reflexionar sobre algunos rasgos de la cultura japonesa. Es una sociedad que responde de manera orgánica y unida ante cualquier adversidad. La clave para ellos es pensar que el bien de un todo es más importante que el bien de una parte.

Sin embargo esto no es igual en otras culturas, sociedades, o incluso en el interior de algunas familias. Es bueno recordar que una de las notas constitutivas del ser humano es su capacidad de apertura, de socializar, es una capacidad innata que todos tenemos, la cual se ha visto afectada significativamente en los últimos meses por el aislamiento, pero nunca podrá llegar a ser anulada.

El alto grado de estrés, angustia y ansiedad en el que muchas personas viven les causa varios efectos, como la dificultad para la resolución de problemas, la distorsión de la realidad, la perdida del optimismo y sobre todo la dificultad para desarrollar su capacidad de empatía. Esto lo ha orillado a estar centrado en sus propios problemas y tragedias, cayendo en una especie de ensimismamiento, siendo incapaz en muchas ocasiones de voltear su mirada al más próximo.

El individualismo nos empuja al aislamiento, a la soberbia y la vanidad. Nos hace tener muy en cuenta nuestras necesidades y deseos, mientras que nos aleja de la posibilidad de ser empáticos con familiares y amigos. Se dice que en ocasiones es fácil perder de vista algo que no estamos buscando, claro que es importante que estemos atentos y concentrados en resolver nuestras necesidades, pero debemos procurar siempre estar atentos a nuestro entorno y las necesidades de los demás.

Esto es precisamente lo que nos recuerda el concepto de la “serendipia”, que se aplica a ese descubrimiento o hallazgo realizado de forma accidental, casualidad, inesperado y afortunado, de cosas que no se están buscando ni investigando, pero que pueden ser la solución para otro problema que se tenía.

Por eso te comparto cinco tips para de dejar pasar la oportunidad de descubrir la grandeza oculta que hay a nuestro alrededor y así dar el paso del yo al nosotros. Combatir el aislamiento y hacerle frente al confinamiento.

1. Ser generosos nos ayuda a ser más felices: Descubrir la alegría al hacer algo por el otro y verlo feliz es algo que está a nuestro alcance todos los días.

2. Dar algo de uno mismo a los demás. Es un buen momento para incrementar nuestras relaciones con los amigos y hacerlas más profundas, un amigo es una gran tesoro. Se dice que lo que no valoramos, no lo vamos a proteger y si no lo protegemos, lo perderemos.

3. Descubrir la grandeza de las cosas pequeñas: Una persona puede cambiar al mundo, comenzando por dar esperanza a los demás. Comienza cada día por hacer una tarea sencilla que ayude a alguien más, una sonrisa, un saludo, una llamada, es decir un detalle.

4. Combatir la rutina: El cambio de chip nos puede ayudar a combatir el miedo, la incertidumbre, esa inseguridad producida por esta situación que vivimos. Con ilusión y esperanza podremos encontrar la magia de vivir entre cuatro paredes y de todo aquello que nos rodea.

5. Aprender de esta gran lección: De lo que se trata todo esto es de aprender a ser felices. Esta felicidad la encontraremos en nuestra capacidad de amar, de darnos a los demás. Se trata simplemente de aprender a amar más y mejor.

Este individualismo nos ha convertido en adictos a la velocidad. Vivimos atrapados en la cultura de la velocidad, de la prisa, no nos damos cuenta del gran daño que nos causa, en la salud, en la capacidad de pensar, de trabajar, de amar. Y hemos transmitido el virus de la prisa a las siguientes generaciones.

Hoy puedes hacerlo todo mejor, en todos los sectores de tu vida. Educar mejor, comer mejor, vivir mejor, amar más y mejor. La clave esta en estar convencidos que la puerta de la felicidad abre hacia afuera, que tomemos la decisión de salir del “yo” y mirar al “nosotros”. Tener la intención de ser más empáticos y aprovechar el impulso para actuar desde hoy.

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.

