¿Cómo adaptarse a los cambios para vivir sin ansiedad del futuro?

¿Qué nos depara este 2021? Es una de las preguntas que todos nos hemos hecho y que casi nadie tiene una respuesta exacta, la mejor aproximación seria “quien sabe”. ¿Qué pasará conmigo, con mi familia, con mis amigos? Nadie lo sabe. En lo que sí podemos estar seguros es en que esta crisis sanitaria continuará, al igual que los problemas en materia económica y política. Será probablemente similar al 2020, un año muy complicado. Aquí te digo cómo adaptarte a los cambios que se vienen y dejar a un lado la ansiedad.

Muchos nos ponemos nerviosos al no saber lo que acontecerá, a toda costa buscamos respuestas y en la mayoría de los casos no encontramos soluciones claras. En el fondo es esa necesidad que todos tenemos de seguridad, ya que al no contar con ella nos invade el miedo y cuando esa inseguridad se prolonga en el tiempo nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad, una ansiedad que podríamos decir es hija del futuro.

Como cada año, nos propusimos nuevas metas, objetivos y una lista de propósitos, que sin ser tan ambiciosos como en otros años, están impulsados por distintos motivos: nosotros mismos, nuestra familia, incluso a una fe firme en un ser superior.

Tenemos todo listo para adaptarnos a los cambios, para seguir luchando y avanzando; sin embargo, pronto se han hecho presentes los terribles “PEROS”, así es, pero… mi trabajo, pero… mis padres, pero…. el virus, etcétera. Estos “peros” solo nos confunden y nos impiden valorar todo lo que tenemos alrededor, nos hacen centrarnos en nosotros mismos y nos frenan constantemente. Le damos poco valor a lo que es trascendente y nos quedamos enfocados en lo que es dinámico y pasajero.

La pandemia ha significado un cambio en todo el mundo al que no estábamos preparados, en donde no hay regreso a la realidad que vivimos antes. Estos tiempos de crisis son los que más nos retan y nos presentan una disyuntiva: o nos transformamos en una mejor versión de nosotros mismos o sucumbimos.

Lo que me parece verdaderamente valioso de todo esto es la oportunidad que tenemos de revelar todo aquello que no habíamos visto y tenemos por descubrir (talentos, habilidades, dones, gustos, aficiones).

Por eso te invito a que te atrevas a cruzar tu propio umbral y comiences a disfrutar tu presente:

Identifica tus “peros” y déjalos a un lado: Céntrate en lo importante y trascendente. Reescribe tu propia historia: Descubre aquello que hay dentro de ti y comienza a reinventarte cada día. Adáptate y crece: Pregúntate cómo quieres ser y encuentra lo que te ilusiona y necesitas para seguir luchando.

Este 2021 es un excelente tiempo para descubrir la grandeza que cada uno llevamos en nuestro interior y que lograremos sacar a flote al momento que decidamos cruzar nuestro propio umbral.

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.