Importancia de la familia en la pandemia y cinco consejos para fortalecer tu relación

Todos hemos escuchado las palabras sabias de los abuelos, “La familia es lo mas importante”. Nos aseguraban que sin importar dónde te encontraras y a pesar de la situación adversa que estuvieras pasando, tú familia siempre iba a estar ahí para ti. Quizás en ese momento no dimensionábamos esas palabras, creíamos que eran cosas de viejos, pero hoy estoy seguro de que son verdad y la relación con estas personas en la vida es esencial.

Tener una familia es contar con la oportunidad de pertenecer al grupo humano más importante de la vida de cualquier persona, es poder contar con los puntos de referencia global para la vida. Es decir, la familia ejerce la primera y más indeleble influencia sobre las personas.

Sin embargo, no todos tienen la fortuna de crecer y desarrollarse en el seno de una familia con todas estas características, estabilidad y unión, y por lo tanto buscan todo esto en otras fuentes, pero desafortunadamente no siempre lo logran conseguir.

La crisis actual que vivimos es difícil y no se ve con claridad una caducidad próxima, son momentos complicados en nuestras vidas. Hoy enfrentamos muchos desafíos y tensiones. Por lo tanto nos podríamos preguntar ¿cuál es el papel de la familia ante esta crisis? ¿cuál es la clave para superar estas dificultades?

La clave es permanecer unidos, lo más unidos posible, es decir, soportar todos y aportar todos, trabajar como un equipo. Las sonrisas, la ayuda mutua, las palabras de aliento recibidas después de un mal día, conforman una gran red de apoyo vital para las personas. Al mantenernos unidos y no abandonarnos, será posible superar esta crisis. Se trata de descubrir cada uno su propio equipo, es decir, su familia.

Te comparto cinco fortalezas y consejos para fortalecer tus relaciones familiares en estos tiempos de crisis.

1. Fomentar la cohesión: Sus integrantes confían y dependen entre sí, tienen valores que acentúan la unidad y solidaridad en el compromiso con la familia.

2. Ser flexibles: Le brinda a la familia la capacidad de lidiar con el estrés y tener creencias sólidas que le ayuden a resolver las crisis y conflictos.

3. Buena comunicación: Le permite que entre los miembros haya discusiones abiertas y directas, cooperación en lugar de competencia y compartan sentimientos y afectos.

4. Participación: Brinda sentido de pertenencia y unidad. Sabemos que “quien no participa, no se integra”. Se debe fomentar una participación consultiva en ciertos casos y decisoria en otros.

5. Relaciones profundas: La familia es un conjunto de intimidades unidas por el lazo del amor familiar. De la convivencia familiar surge el crecimiento individual y el enriquecimiento personal.

En un estudio sobre la familia, realizado en Francia y publicado en 1975 por el Comisariado del Plan de Desarrollo, se decía: "La familia, fuertemente sacudida por el choque del futuro se nos muestra dentro de este mundo incierto y cambiante, como el último refugio de la verdadera convivencia”. Y esto no esta nada ajeno de la alternativa que tenemos a nuestro alcance hoy para seguir creciendo. La familia no puede ignorar el ambiente que la rodea, pero al mismo tiempo no puede dejar que la influencia del entorno anule su labor educativa.

La familia no sólo es un refugio, sino un lugar desde el que se puede mediante la acción educativa, mejorar este mundo incierto y cambiante. Una familia exitosa tiene sensación de responsabilidad con la familia más grande que es la humanidad. Su misión incluye el dejar una especie de legado, de participar juntos para dejar una diferencia real en tu propia familia y en la sociedad.

Hagamos de la familia el mejor lugar para vivir.

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.