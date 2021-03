Verte más delgada es posible; 5 TRUCOS de ropa para quitarte hasta 5 kilos

No importa cuales sean las prendas que elijas para vestir, lo importante es que te sientas bien con ellas y si además, las prendas que utilizas te dan seguridad ¡qué mejor!, por ello es que trataremos de aquella ropa que servirá para esta causa.

Es importante que sepas que lo mejor para ti está en la alimentación no hay nada mágico, pero tampoco estamos hablando de dietas super intensas o retos que te lleven a tener alteraciones en tu salud, recuerda que TODOS los alimentos son necesarios y lo mejor será que acudas con un especialista y te asesore para llevar una vida saludable.

Ahora sí, aquí van algunos consejos en ropa que te van ayudar a estilizar tu figura.

Prendas con volumen

Es importante que no portes prendas con mucha tela o demasiado amplias, por ejemplo, blusas con mangas muy anchas, vestidos muy sueltos, es mejor que uses algo que evite el exceso de soltura, por ejemplo un cinturón.

Oscuro

Lo mejor será que te alejes de los colores claros, usa prendas oscuras o negras de preferencia, pues estas no reflejan la luz y dan una idea de reducción de volumen.

Tu talla

Es importante que uses prendas de TU TALLA no una más, ni una menos, no te confundas los cortes tienen la finalidad de amoldar a tu cuerpo y si te aferras a algo que no es para ti, las cosas pueden no resultar.

Faldas en A

Esta prenda puede ser tu gran aliada pues disimula el exceso de caderas.

Falda corte A

Maquillaje

Opta por hacer un maquillaje sencillo, nada cargado, trata de no lucir pálida, pon un poco de color, pero nunca exageres, nada que se vea anti natural o con muchos elementos.

Lo más importante de todo es tu actitud, pues tu cuerpo es perfecto y tú también, pero éstos son solo unos trucos para verte mejor y desbordar seguridad.