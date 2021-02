Aprende a DISCUTIR con tu pareja sin pelear

Ninguna relación de pareja es perfecta, pues siempre habrá discusiones por ciertas diferencias. Sin embargo, para evitar llegar a las peleas y una posible ruptura, una buena comunicación y sabes entablar acuerdos.

Para empezar, hay que tomar en cuenta que no todas las conversaciones "difíciles" van a terminar con algo positivo, es probable que haya molestia por parte de la pareja, pero eso se debe a que la comunicación no fue la mejor y los temas no se abordaron de mejor manera.

Ante este tipo de situaciones, los psicoterapeutas recomiendan iniciar las discusiones con algo positivo y gradualmente introducir las cosas que se busca de la pareja, esto con el objetivo de dosificar el mensaje.

Pensar antes de hablar

De igual forma, si estás consciente de que se avecina una discusión por algún problema, lo ideal es controlar el estado emocional antes de empezar a hablar, ya que el objetivo de todo es sacar algo bueno y no terminar a gritos.

Lo importante de una discusión es saber llegar a acuerdos y expresar los sentimientos de forma adecuada. Foto: Pixabay

Si consideras que te están ofuscando tus sentimientos y estás a punto de pronunciar palabras que no quieres, lo mejor es tomarte un par de minutos y despejar tu mente, así podrás comunicarte de manera positiva con tu pareja.

Por complicado que parezca, siempre hay que hacer todo lo necesario para que la razón prevalezca, por ello es necesario contextualizar la discusión y evitar malentendidos, por lo que lo ideal es hablar sin interrupciones.

Un factor fundamental es evitar reclamar sobre cosas del pasado o que ya estaban superadas, porque esto hará que la situación se complique y el calor de la discusión aumente y probablemente perder el control.

Quizá seguir las recomendaciones no sean tan fácil como se leen, pero antes de buscarte problemas gratis, siempre hay que pensar cómo emitir el mensaje y hacerlo con el objetivo de fortalecer y no debilitar la relación.

