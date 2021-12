Literatura Infantiles: 3 Libros para niños sobre educación sexual que necesitan leer

¿Qué es la sexualidad? Este es uno de los temas que ha convertido en todo un tabú, pero es importante conocer sobre educación sexual para que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros ante los cambios que experimentan durante la adolescencia y se conozcan a sí mismos.

Muchas veces da miedo o pena preguntar sobre ciertos temas, incluso se les da una falsa idea para no exponerlos a información no apta para su edad. Sin embargo, la comunicación, el autoestima y el conocimiento son herramientas que los ayudarán a entender los cambios que sufren, así como ciertas situaciones a los que estarán expuestos.

La literatura es una de las actividades con mayor impacto positivo para los niños. Los hace conocer sus propias emociones, fomenta su imaginación, los ayuda a entender temas acorde a su edad y con los que se identifican. Checa las recomendaciones de libros infantiles sobre sexualidad.

Libros sobre sexualidad para niños

Mía se hace mayor

Escrito por Mónica Peitx, este libro infantil está dirigido a niñas de 9 a 12 años que están por entrar a la adolescencia. La historia retrata a Mía, una niña de 9 años que inicia el camino a hacerse una jovencita mayor. A lo largo de este camino experimenta los cambios del cuerpo de niña a la pubertad, el crecimiento del busto, usar sostenes, aparición del vello, la depilación, el ciclo menstrual, tampones, entre otros temas que las ayudarán a no tener pena o sentirse inseguras.

¡Mi Cuerpo Es Mío!

Es de ProFamilia, dirigido a niños más pequeños entre 6 y 9 años. En la actualidad, el tema de la violencia y el acoso es importante, por ello, este libro para niños será una herramienta que los hará conocerse a sí mismos, sus límites y sobre todo empoderarlos para evitar situaciones de riesgo.

La obra retrata cómo decir no, rechazar tocamientos que sean desagradables y expresar lo que no les gusta y no quieren. Desarrollar sus emociones y su seguridad es vital para que puedan desenvolverse en el entorno social, escolar e incluso familiar con conciencia.

Mi primer libro de sexualidad

De los autores C.Marassi, J.R Díaz, M. Palop y P.Migallón, dirigido para niños de 6 a 9 años. La historia sigue a la pequeña Libsa, una pequeña que quiere ayudar a los adultos en temas de educación sexual. La obra contiene ilustraciones que expone las diferencias entre hombres y mujeres a nivel anatómico.

En una época donde la equidad de género ha tomado fuerza, es importante conocer lo que nos hace diferentes, nuestras relaciones afectivas, sexuales y no generar un tabú o estereotipos en torno a nuestro cuerpo, ya que los niños pueden desarrollar inseguridades o no preguntar sobre estos temas por pena.