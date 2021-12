Navidad: ¿Qué es el síndrome del niño hiperregalado y cómo evitarlo?

¿Qué regalarle a un niño esta Navidad? Las cartas a los Reyes Magos y Santa Claus no pueden faltar debajo del arbolito, quienes se portaron bien durante el año recibirán todo lo de la lista. Sin embargo, expertos aseguran que el exceso de regalos puede perjudicarlos emocional y psicológicamente.

De acuerdo con los expertos, el cerebro de los niños no procesa la sobrecarga de estímulo al ser consentido en gran medida, por lo que puede desarrollar apatía a largo plazo por cualquier regalo, no entender el significado del valor o fomentar un comportamiento caprichoso y egoísta.

Aunque es normal que en Navidad los padres hagan todo lo posible para que sus hijos reciban toda la lista de regalos que han pedido, es importante no caer en exceso, ya que puede resultar una pérdida de dinero, la emoción ya no será la misma y habrá juguetes que no utilice o que no lo satisfagan.

Síndrome del niño hiperregalado

¿Qué es el síndrome de niño hiperregalado? Aunque no se considera como un trastorno de salud, sí tiene afectaciones en el desarrollo de su personalidad y pensamiento. Al no corregir este comportamiento, podrían convertirse en adultos materialistas, sin darle valor realmente a las cosas y que solo comprarán por consumismo.

En Navidad, cumpleaños o fechas especiales, es común que reciban regalos, pero los padres pueden caer en el exceso y darle más de lo que necesita, quiere o, incluso, merece. El síndrome del niño hiperregalado ocasiona que los menores esperen tantos regalos como puedan, de no ser así, podrían decepcionarse y no conformarse con nada.

Un niño con síndrome de hiperregalado puede desarrollar las siguientes conductas de no corregirse a tiempo:

Baja tolerancia a la frustración

Esperar una recompensa material

Ser consumistas

Poca imaginación

Comportamiento caprichosos

Menospreciar las cosas que no son materiales

Ser egoístas

¿Cómo evitar el síndrome del niño hiperregalado en Navidad?

Los expertos recomiendan tomar en cuenta los deseos de los niños y aplicar la regla de los cuatro es decir, los regalos o el regalo que más quieran, que necesiten, que vayan a usar y que puedan leer. Puedes complacerlos con los obsequios que cumplan con estas reglas, pero que también satisfaga su ilusión, imaginación y que no se exceda en el presupuesto o consentimiento.